Acusa Armenta a exediles por hacer negocio con obras

EL MANDATARIO estatal, Alejandro Armenta, ayer, durante un acto público para presentar productos tradicionales.

EL GOBERNADOR de Puebla, Alejandro Armenta, denunció que 90 por ciento de expresidentes municipales que son investigados, y que abandonaron sus cargos recientemente, mantenían control directo de obras públicas a través de empresas constructoras de su propiedad.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que hay un conflicto de interés que un gobernante tenga una constructora y, si la tiene, no debería participar en las obras públicas.

El Tip: LOS ALCALDES detenidos son Juan Pérez Moral, de Morena; Gerardo Cortés Caballero, del PT, y los hermanos Giovanni, Ramiro y Uruviel Gonzalez Vieyra, de MC.

En este sentido, sostuvo que el gobierno estatal decidió modificar el modelo de ejecución de obra para reducir costos y ampliar el número de vialidades que pueden ser atendidas.

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“Nosotros decidimos cambiar ese modelo por uno que ahorrara y que nos pudiera hacer una dimensión de obra mayor; a nosotros nos cuesta una tercera parte pavimentar calles y hacer carreteras”, sostuvo el funcionario.

217 municipios conforman el territorio del estado

Aunque el gobernador no mencionó nombres, desde que rindió protesta como gobernador las autoridades mantienen carpetas de investigación contra los hermanos Giovanni, Ramiro y Uruviel González Vieyra, exalcaldes de Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires y Ciudad Serdán, por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y uso indebido de sus funciones.

También existen investigaciones contra Gerardo Cortés Caballero, exedil de Cuautempan aprehendido en Tlaxcala, por acusaciones de extorsión, secuestro, peculado y enriquecimiento ilícito, y a Juan Pérez Moral, de San Juan Tianguismanalco, detenido por su presunta responsabilidad en delitos del orden sexual cometidos contra una colaboradora del propio ayuntamiento.

Cabe mencionar que todos los alcaldes antes mencionados tomaron protesta en octubre de 2024 y han sido detenidos e investigados durante el gobierno de Armenta Mier.