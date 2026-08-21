Monreal desoye las críticas a la reforma

EL CONGRESO local, en la discusión de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, el domingo 16 de agosto. La legislación se reformó para que seis de sus 12 diputaciones plurinominales surjan a partir de las candidaturas de mayoría perdedoras, pero con mayor cantidad de votos.

A pesar de que los aliados de Morena y partidos de oposición han lanzado una oleada de críticas a los cambios efectuados a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, el gobernador David Monreal publicó en el Periódico Oficial dicha reforma aprobada por la mayoría de los morenistas del Congreso local.

Con esta acción, el mandatario estatal decidió no ejercer su facultad de veto a la citada enmienda legislativa.

El decreto que establece el nuevo mecanismo para repartir las 12 diputaciones locales de representación proporcional fue publicado el miércoles y establece su entrada en vigor el mismo día de su publicación.

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El Tip: LA NUEVA ley también establece que ningún partido podrá tener más de 18 diputaciones y mantiene el límite de 8 puntos porcentuales para evitar sobrerrepresentación.

La aprobación de la reforma desató una nueva confrontación entre Morena y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya que el coordinador de los diputados federales del Verde, Carlos Puente Salas, acusó a los morenistas de cometer una “traición” al aprobarse dicha enmienda a la ley secundaria.

Puente calificó la acción legislativa como un “domingazo” y un “madruguete”, al considerar que las modificaciones pueden debilitar la representación de las minorías y pidió no modificar las reglas electorales de manera que puedan afectar la pluralidad del Congreso.

Al respecto, la oposición, en su conjunto —PAN PRI y MC—, anunció que promoverán un recurso de impugnación constitucional en contra de la citada reforma y buscarán que el Partido Verde pueda suscribirlo. Aparentemente, el PT, otro aliado de Morena, ya se sumó también al bloque opositor.

VEN ARBITRARIEDAD. El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, adelantó que el Partido Acción Nacional recurrirá a las instancias legales para impugnar la reciente reforma en materia electoral, aprobada por el Congreso local el domingo pasado.

Varela denunció que estas modificaciones a la legislación sobre diputaciones plurinominales representan un movimiento estratégico de Morena para asegurar su permanencia política ante una posible derrota en los comicios del próximo año.

Asimismo, acusó al gobierno encabezado por David Monreal Ávila de actuar de manera arbitraria y sin transparencia para proteger sus intereses, ante la pérdida de popularidad.

“Nosotros, y como miembro del Partido Acción Nacional, más allá de ser presidente municipal, haremos lo propio para que este proceso que hoy se aprobó también se impugne, y no se salgan con la suya, como siempre lo han querido hacer”, mencionó el edil.

HERMANO CÓMODO. De igual forma, el exgobernador y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, mencionó que no se pone en riesgo ninguna alianza y “no hay por qué tener un conflicto” con los aliados, ya que la reforma se puede revertir.

A título personal, el hermano del mandatario David Monreal aseguró que los cambios a ley “no son malos” y la fórmula para la asignación de diputados plurinominales es “correcta y adecuada”.

“Yo creo que es una fórmula adecuada y correcta, porque se da oportunidad a los electores para que sean los que decidan quiénes serán sus representantes proporcionales en la mitad; es decir, seis de 12. Me parece que es una reforma correcta”, dijo el diputado federal.