Grecia Quiroz acude a la FGR y pide atraer caso del homicidio de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, acudió a la FGR para solicitar que atraiga las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo, el 8 de septiembre de 2026.

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García, acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para solicitar que atraiga la investigación del asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

En declaraciones a la prensa desde la alcaldía Cuauhtémoc, señaló que el caso no debería permanecer dividido entre autoridades federales y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, particularmente porque las investigaciones apuntan directamente a la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el homicidio del exalcalde de Uruapan.

“Creo que el hecho de que haya intervenido la delincuencia organizada ya es una competencia federal, a lo cual creo que es muy importante ya, que a la brevedad, esta Fiscalía atraiga el caso del asesinato de Carlos Manzo”, declaró.

La alcaldesa, en declaraciones a la prensa al exterior de la FGR en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Quiroz García recordó que hace tiempo solicitó “un acercamiento” con la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, aunque no se había concretado.

“Sin embargo, a 10 meses del asesinato de Carlos, creo yo que es muy importante que la Fiscalía General de la República sea quien atraiga el caso ”, sostuvo.

Más temprano este martes, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la eventual atracción del caso depende de la FGR “y de los avances que tenga la Fiscalía estatal”.

Aunque reconoció que Grecia Quiroz le ha solicitado una reunión personal, aclaró que ha preferido evitar malentendidos al sostener encuentros con “alguien que quiera ser candidato a algo”, ante la cercanía de “los tiempos electorales”.

“Me reúno con el gobierno, pero ya no me reúno con quien pretenda ser un… Para temas de seguridad, otros temas, le he pedido a Omar [García Harfuch] que pudiera atender, o la Secretaría de Gobernación, que pudiera atender temas de Uruapan. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con el homicidio de Carlos Manzo, también pues la Fiscalía o puede hablar con Omar o con… De todas maneras, tengo comunicación con ella [Grecia Quiroz] por mensaje para lo que ella requiera", declaro la mandataria federal.

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cehr