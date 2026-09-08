Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, entrega el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre de 2026.

El titular de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregó este martes a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, que estima un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento para el próximo año.

Al presentar el tercer proyecto presupuestal en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal señaló que “los recursos públicos deben estar al servicio de la gente y del desarrollo del país”.

En este sentido, destacó que el presupuesto para 2027 estará orientado a fortalecer el crecimiento económico y mantener los programas sociales, para los que se destinarán hasta el 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

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Asimismo, Amador Zamora señaló que se contemplan recursos para fortalecer áreas como salud, educación, vivienda e infraestructura, con el objetivo de “seguir impulsando el desarrollo y la capacidad productiva del país”.

Más recursos para salud y educación

En materia de salud, contempla 1.1 billones de pesos, monto que representa un incremento de 10.9 por ciento respecto a 2026. Estos recursos, indicó, permitirán ampliar la cobertura, garantizar el abasto de medicamentos y continuar con el fortalecimiento de los servicios de atención médica.

También se prevé avanzar en una nueva etapa del servicio universal de salud, con el propósito de mejorar la coordinación entre los distintos servicios y facilitar el acceso de las familias a la atención médica.

Édgar Amador Zamora mencionó la estrategia para acercar los servicios de salud a adultos mayores y personas con discapacidad que enfrentan dificultades para acudir a una cita médica.

En educación, el Paquete Económico 2027 contempla 1.3 billones de pesos destinados al fortalecimiento del sistema educativo y a continuar con la construcción, rehabilitación y mejoramiento de planteles, particularmente en educación básica.

El funcionario agregó que el Gobierno Federal mantendrá como una de sus prioridades la inversión en infraestructura estratégica en sectores como energía, agua, salud y educación.

Asimismo, sostuvo que la administración federal busca consolidar un Estado que genere las condiciones necesarias para que el crecimiento económico llegue a distintas regiones y sectores de la población.

“Esta es, en esencia, nuestra visión del papel del Estado en el desarrollo económico. Un Estado que orienta, pero que también impulsa y que genera las condiciones para que el desarrollo llegue a todos”, aseveró.

¿Qué contiene del Paquete Económico?

El Paquete Económico es la propuesta que elabora Hacienda y que el Ejecutivo Federal hace llegar cada año al Congreso de la Unión para el siguiente ejercicio fiscal, y se integra por:

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF)

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

Criterios Generales de Política Económica (CGPE)

Miscelánea Fiscal

La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos, mientras que el Senado de la República cuenta con plazo hasta el 31 de octubre, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En cuanto al Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva para aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre.

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cehr