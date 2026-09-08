Manlio Fabio Beltrones regresa al Senado; ‘es su casa’, lo recibe Higinio Martínez

A la derecha, el senador Manlio Fabio Beltrones, en una fotografía tomada en abril en el Senado.

Manlio Fabio Beltrones, senador independiente y expriista, se reincorporó al Senado de la República este martes, después de más de tres meses de licencia.

Al inicio de la sesión del Senado de este martes, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, anunció la reincorporación del legislador a su curul en la Cámara alta y le dio la bienvenida: “Esta es su casa”, expresó, seguido de breves aplausos.

El senador Manlio Fabio Beltrones (centro, der.), en una fotografía tomada en abril en el Senado. ı Foto: FB del legislador

Beltrones Rivera ya había anunciado que se reincorporaría a sus actividades legislativas en el Senado, después de la licencia que pidió el 29 de abril y durante la cual el suplente Erik Iván Jaimes Archundia ocupó su curul.

El expriista había informado a la Mesa Directiva del Senado que planeaba su reincorporación a la Cámara alta para el martes 8 de septiembre, por lo que el presidente de la Mesa Directiva instruyó comunicar el movimiento al senador suplente y a las secretarías generales de la Cámara de Senadores.

🔴Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado, dio la bienvenida a Manlio Fabio Beltrones, quien retomó este día sus actividades legislativas en la Cámara alta. pic.twitter.com/00rVqgLZyR — Azucena Uresti (@azucenau) September 8, 2026

De esta forma, Manlio Fabio Beltrones termina una licencia de más de tres meses, que solicitó argumentando la necesidad de atender asuntos de “índole personal”.

“México está urgido de reglas claras”: Beltrones definió parte de su agenda antes de volver

Días antes de volver al Senado, el senador Manlio Fabio Beltrones había definido lo que sería parte de sus prioridades como legislador independiente.

A la izquierda, el senador Manlio Fabio Beltrones, en una fotografía tomada en abril en el Senado. ı Foto: FB del legislador

A través de diversos mensajes en redes sociales, Beltrones Rivera expuso diversas situaciones que, aseguró, están pendientes de resolución tanto en Sonora como en todo el país.

En el caso de México, aseguró que se encuentra “urgido de reglas claras”, sobre todo en lo relacionado con el gasto público. Acusó que la prioridad no debería ser aumentar la recaudación, sino mejorar la distribución ante lo que, señala, es un deterioro de las instituciones.

Rumbo al próximo periodo ordinario de sesiones debemos ampliar el Programa de Paneles Solares para #Sonora y que haya más beneficiarios en el futuro. #HagamosQueLoBuenoPase. pic.twitter.com/YM16SQ2iWJ — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) August 26, 2026

“México está muy urgido de reglas claras, pero sobre todo de buenos ejercicios del gasto público antes de pensar en más recaudación”, expresó, en un video.

“El gasto público está muy mal ejecutado, las prioridades están siendo equivocadas. México y sus instituciones y, sobre todo, el mantenimiento de las instituciones, se está avejentando. Le hace falta mantenimiento al país: de todo tipo, en sus hospitales, carreteras…”, abundó.

Por otro lado, acusó que el programa de paneles solares impulsado en Sonora “se ha quedado corto”, y detalló que “será tarea legislativa” garantizar que se asigne más presupuesto para el mismo.

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