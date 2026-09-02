Laura Itzel Castillo deja el Senado; asumirá la Secretaría de las Mujeres

Luego de dos meses y medio de haber sido designada como titular de la Secretaría de las Mujeres, y tras concluir su labor como presidenta del Senado durante el segundo año de ejercicio de la Legislatura, Laura Itzel Castillo Juárez solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones legislativas.

La solicitud fue aprobada este miércoles por el Pleno del Senado de la República y tendrá efectos a partir del 2 de septiembre de 2026, con lo que Castillo Juárez dejará formalmente su escaño para concentrarse en sus nuevas responsabilidades al frente de la Secretaría de las Mujeres.

En la comunicación dirigida al presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, la legisladora señaló: “me permito solicitar que sea sometida al pleno la presente solicitud de licencia a cargo de la senadora de la República por tiempo indefinido a partir del 2 de septiembre del 2026”.

La Mesa Directiva sometió el acuerdo a consideración de la Asamblea. Al no registrarse oradores, la solicitud fue sometida a votación económica y aprobada por el Pleno.

“En consecuencia se concede licencia a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez para separarse de funciones legislativas por tiempo indefinido”, declaró la Presidencia del Senado.

La salida de Castillo Juárez del Senado se da luego de que encabezara la Mesa Directiva durante el segundo año de ejercicio legislativo y de que fuera designada, en junio pasado, como titular de la Secretaría de las Mujeres, dependencia encargada de fortalecer las políticas públicas en materia de igualdad, derechos y bienestar de las mujeres.

Durante la misma sesión, el Senado aprobó la licencia por tiempo indefinido de la senadora pnista Karen Michelle González Márquez, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2026.

“Me permito solicitar licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como senadora de la República a partir del 1 de septiembre del 2026”, señala el documento leído ante el Pleno.

La solicitud también fue aprobada mediante votación económica. Posteriormente, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz y Alma Cristina Rodríguez Vallejo, suplentes de las legisladoras, rindieron protesta ante el Senado.

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