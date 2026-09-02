Diputados alistan discusión del Paquete Económico 2027; fijan calendario legislativo

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados aprobó el calendario correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, que contempla sesiones entre septiembre y diciembre, así como las fechas límite para la discusión y aprobación del Paquete Económico 2027.

La reunión fue encabezada por el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En la reunión se estableció que el calendario establece como fecha límite el 8 de septiembre para que la Cámara de Diputados reciba el Proyecto de Paquete Fiscal 2027, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política.

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Posteriormente, el 20 de octubre será el plazo máximo para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En tanto, el 15 de noviembre quedó establecido como fecha límite para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2027.

En la Reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, aprobamos el calendario de sesiones para el Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura. Trabajamos con orden, transparencia y responsabilidad los… pic.twitter.com/1aCZQ6TkO8 — Raúl Bolaños-Cacho Cué (@RaulBCCue) September 2, 2026

Con ello, los legisladores tendrán poco más de dos meses para analizar, discutir y aprobar los principales ordenamientos que definirán los ingresos y el gasto público del Gobierno federal para el próximo año.

El acuerdo aprobado contempla que, en caso de que los trabajos legislativos requieran realizarse en una fecha distinta a las establecidas, la Presidencia de la Mesa Directiva podrá convocar a una sesión a solicitud de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Asimismo, la Presidencia de la Cámara podrá convocar a sesiones bajo modalidad presencial o semipresencial, de acuerdo con sus facultades legales.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

También lo firmaron la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, y los coordinadores parlamentarios del PAN, José Elías Lixa Abimerhi; PVEM, Carlos Alberto Puente Salas; PT, Reginaldo Sandoval Flores, y PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez.

Durante la reunión, el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, puntualizó que las sesiones se realizarán mayoritariamente los martes y miércoles, con algunas excepciones derivadas de los días considerados como descanso obligatorio.

El calendario establece como días de descanso obligatorio el 16 de septiembre, en conmemoración de la Independencia de México, y el 16 de noviembre, correspondiente a la conmemoración del 20 de noviembre.

Con la aprobación del calendario, la Cámara de Diputados quedó lista para iniciar formalmente un periodo legislativo en el que uno de los principales asuntos será la discusión del Paquete Económico 2027, además de las reformas y proyectos de ley que sean turnados durante los próximos meses.

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MSL