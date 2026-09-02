‘Ningún acuerdo’: Inzunza rechaza pacto político con Morena tras dejar la bancada

El senador Enrique Inzunza Cázarez aseguró que nadie le pidió abandonar la bancada de Morena y sostuvo que cualquier decisión sobre su permanencia en la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos corresponde a la Mesa Directiva del Senado, no a la coordinación parlamentaria.

Cuestionado sobre si existió algún pacto para que dejara el grupo parlamentario y, al mismo tiempo, mantuviera su respaldo legislativo a Morena, el senador fue categórico:

“Ningún acuerdo. Ningún acuerdo. Fue una estricta convicción personal. Lo dije en mi carta. Nadie me lo pidió, nadie me lo solicitó”.

Inzunza, quien regresó a la Cámara alta como senador sin partido, tras los señalamientos de autoridades estadounidenses en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado, reiteró que continuará votando a favor de las iniciativas de Morena cuando éstas coincidan con sus principios, particularmente aquellas relacionadas con la soberanía nacional, los derechos de los mexicanos y el bienestar social.

Sin embargo, dejó claro que no contempla incorporarse de inmediato a otra fuerza política de la llamada Cuarta Transformación.

“No estoy buscando incorporarme inmediatamente a ningún lado. Tengo muy claro que mi compromiso es con el pueblo de Sinaloa y con el pueblo de México.”

Cuestionado en torno a si el coordinador de Morena había ratificado su posición al frente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza respondió que esa determinación no corresponde a la coordinación parlamentaria, sino a la Mesa Directiva.

“No. Corresponde a la Mesa Directiva. No es una atribución del coordinador.”

El senador evitó anticipar qué ocurrirá con su responsabilidad dentro de la comisión y señaló que esperará las determinaciones formales del Senado. “Vamos a esperar lo que la Mesa Directiva disponga.”

🇲🇽 "No cambio de principios": Senador Inzunza responde a acusaciones



El senador @InzunzaCazarez , señalado por EE.UU. por presunta colaboración con el crimen organizado, afirmó que seguirá apoyando las reformas de Morena pese a ya no pertenecer a la bancada.



"Mis principios no… pic.twitter.com/PIFnmjZpvn — IVAN MERCADO (@IvanMercadoNews) September 2, 2026

Al ser cuestionado en torno al lugar que ocupa su escaño en el Pleno, en la sección de la bancada de Morena, el legislador originario de Badiraguato, Sinaloa, respondió: “Este es el escaño que me tienen asignado”.

Y ante la precisión de que se trata de un escaño correspondiente a Morena, respondió “Bueno, este es un escaño de la República.”

Inzunza también reivindicó su autonomía para definir su voto y sostuvo que respaldará las iniciativas que considere acordes con sus principios, particularmente aquellas relacionadas con la defensa de la soberanía nacional.

Al referirse a una iniciativa en esa materia, afirmó que contará con el respaldo de un “legislador soberano”.

En ese contexto, sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum merece el respaldo de los legisladores cuando se trate de defender la soberanía del país.

“La jefa del Estado mexicano, que nos representa a todas y a todos los mexicanos y mexicanas, merece el respaldo de todos ustedes y tendrá el de un legislador soberano.”

El senador evitó, sin embargo, pronunciarse sobre escenarios hipotéticos relacionados con una eventual intervención de autoridades de Estados Unidos en territorio mexicano y respondió que no acostumbra opinar sobre especulaciones.

Ante la posibilidad de incorporarse al Partido del Trabajo o al Partido Verde Ecologista de México, Inzunza descartó que esté buscando una nueva bancada. “No estoy buscando incorporarme inmediatamente a ningún lado”.

El legislador Enrique Inzunza, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

PT defiende a Inzunza, pero celebra salida de Rocha

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Geovanna Bañuelos de la Torre, reconoció que los señalamientos contra integrantes de Morena tienen un impacto en la imagen del movimiento, al tiempo que defendió la decisión del senador Enrique Inzunza de continuar ejerciendo su cargo y celebró que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se haya separado de su encargo.

Cuestionada sobre las acusaciones de autoridades estadounidenses contra dichos personajes relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado, Bañuelos sostuvo que debe esperarse a que concluyan las investigaciones antes de determinar la responsabilidad de las personas señaladas.

“Yo creo que todas las personas que están siendo ahorita sujetas a algún proceso por autoridades de nuestro país, pues necesitamos esperar a que se concluyan las investigaciones y que sean las autoridades competentes quienes den algún resultado de su inocencia o su culpabilidad”, afirmó.

Sin embargo, la legisladora petista reconoció que este tipo de señalamientos sí tienen consecuencias para el movimiento político que representa.

“Por supuesto que impacta a la buena fama de nuestro movimiento”, admitió.

En ese contexto, Bañuelos consideró positiva la decisión de Rocha Moya de retirarse temporalmente de su encargo y ponerse a disposición de las autoridades, al señalar que con ello se evita que la situación personal del mandatario termine afectando al conjunto del movimiento.

“Nosotros celebramos que haya decidido en el caso del gobernador de Sinaloa retirarse de su encargo, ponerse a disposición de las autoridades”, señaló.

La postura de la senadora fue cuestionada por los reporteros, quienes le plantearon por qué se celebra la separación de Rocha, mientras que en el caso de Inzunza se respeta su decisión de continuar en el Senado pese a los señalamientos.

Bañuelos respondió que se trata de decisiones distintas y defendió el derecho constitucional del senador a permanecer en el cargo para el que fue electo.

“Nosotros respetamos la decisión de nuestro compañero senador Insunza, pues de él ejercer su mandato constitucional que es por un periodo de seis años”, sostuvo.

La senadora fue incluso cuestionada directamente sobre si el regreso de Inzunza al Senado también podía empañar la imagen del movimiento, a lo que respondió:

“No, pues el regreso de Insunza es una decisión personal que él ha tomado en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales”.

Geovanna Bañuelos agregó que, en su opinión, el senador debe ejercer su mandato al margen del grupo parlamentario que lo llevó al Senado de la República.

“Nosotros celebramos que lo haga al margen del grupo parlamentario que lo trajo al Senado de la República”, puntualizó.

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MSL