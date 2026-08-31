Enrique Inzunza rechaza ser ‘narcolegislador’ y pide a la FGR concluir investigación

El senador sin partido Enrique Inzunza Cázarez afirmó que las acusaciones que pesan en su contra son una “embestida política de la derecha” y aseguró no ser un “narcolegislador”, al tiempo que rechazó temer ir a prisión.

Al regresar al Senado de la República tras una ausencia de cuatro meses, después de las acusaciones de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, informó que acudió a comparecer ante el ministerio público federal e hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) a que concluya las investigaciones, al considerar que ha pasado el tiempo suficiente.

Tras regresar al Senado de la República, luego de cuatro meses de ausencia por las acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el crimen organizado, el senador Enrique Inzunza se declaró inocente y rechazó ser un “narcolegislador”.



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Inzunza Cázarez aseguró que, aunque haya dejado la bancada de Morena en el Senado, va a seguir votando con el grupo parlamentario.

Asimismo, se refirió al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como “un hombre honorable”; sin embargo, aunque rechazó respaldarlo públicamente, afirmó que “tiene una trayectoria que lo avala, sin duda”.

“Yo lo considero un hombre honorable, tiene su trayectoria. (...) Es un hombre honesto, pero a él le corresponde decirlo. A mi me corresponde decir lo que atañe a Enrique Inzunza”, declaró.

🗣️ El gobernador Rubén Rocha Moya “es un hombre honorable”, afirmó Enrique Inzunza; sin embargo, rechazó “meter las manos al fuego” por él.



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Previamente, el senador llegó a su oficina, ubicada en el cuarto piso del Senado, donde se encuentra el grupo parlamentario de Morena, pese a que recientemente decidió separarse de esa bancada y continuar como senador “independiente”.

El pasado 26 de agosto, Enrique Inzunza determinó separarse de la bancada de Morena, aunque optó por mantener su escaño “de manera independiente” y, con ello, conservar el fuero constitucional que le corresponde como integrante del Senado.

A través de una carta, el legislador justificó su decisión al argumentar que “los sinaloenses me confirieron mediante el voto la responsabilidad de representarlos en el Senado”.

De cara al inicio del periodo ordinario de sesiones, este 1 septiembre, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, reconoció que la bancada tendrá que negociar con otras fuerzas políticas para construir la mayoría calificada, tras la salida de Enrique Inzunza.

El líder parlamentario dejó abierta la posibilidad de que Inzunza Cázarez acompañe las reformas constitucionales impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que Morena buscará el respaldo de los 128 integrantes de la Cámara alta.

Sin embargo, evitó confirmar si existe un acuerdo con Enrique Inzunza para garantizar su respaldo a las iniciativas, y sostuvo que la prioridad de la bancada “es la agenda legislativa, la unidad y la cohesión del grupo parlamentario”, declaró.

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cehr