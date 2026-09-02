Ruth González plantea nueva etapa de cooperación entre México y Nueva York

La senadora Ruth González Silva planteó abrir una nueva etapa de cooperación entre el Senado de la República y la Legislatura del estado de Nueva York, con una agenda enfocada en migración, educación, cultura e inversión.

Durante una reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado con el Grupo Hispano de la Asamblea y el Senado del Estado de Nueva York, EUA, destacó la importancia de la comunidad mexicana y llamó a fortalecer la protección de las personas migrantes, particularmente en materia de orientación jurídica, servicios públicos y atención consular.

En materia educativa y cultural, con la participación de senadores y diputados federales por Puebla, propuso ampliar los intercambios académicos y acercar programas educativos a las comunidades mexicanas, además de impulsar un calendario conjunto de actividades culturales.

En el ámbito económico, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República planteó acercar a pequeñas empresas y emprendedores a instrumentos de promoción e inversión. Propuso además establecer enlaces permanentes entre ambos órganos legislativos y una ruta de referencia entre legisladores y el Consulado General de México, con el objetivo de convertir el diálogo parlamentario en acciones concretas.

“La diplomacia parlamentaria demuestra su utilidad cuando transforma el diálogo en confianza, continuidad y acciones que mejoran la vida de las personas”, sostuvo la senadora por San Luis Potosí

En este sentido, la asambleísta Karines Reyes, quien encabezó la delegación del Grupo Hispano de la Asamblea y el Senado del estado de Nueva York, recalcó que la comunidad mexicana es importante para la economía y la vida social del estado americano, al ser la tercera comunidad hispana más numerosa del estado, además destacó los estrechos vínculos que mantiene con México.

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FGR