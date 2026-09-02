Primera mujer al mando de escuadra naval japonesa llega a México en misión de entrenamiento

La contralmirante Azuma Ryoko, primera mujer al frente de la Escuadra de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, arribó este miércoles al puerto de Manzanillo, Colima, al mando de una delegación de 580 integrantes que permanecerá en el puerto mexicano hasta el 4 de septiembre.

Dos embarcaciones forman parte de la misión naval, el buque insignia “Kashima” y el “Yamagiri”. Entre su personal viajan 180 oficiales recién graduados, quienes participan en un programa destinado a obtener experiencia práctica en navegación y ampliar su preparación internacional.

Autoridades de ambos países recibieron a la escuadra en el muelle de cruceros turísticos de Manzanillo. Por México acudieron el almirante Jesús López Vallejo, comandante de la Sexta Región Naval, y el vicealmirante Jorge Medina Antonio, titular de la Fuerza Naval del Pacífico. Japón estuvo representado por su embajador, Honsei Kozo.

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Durante su estancia, el “Kashima” permitirá el acceso del público este 2 y 3 de septiembre, de las diez de la mañana a las dos de la tarde. La agenda también incluye actividades deportivas, limpieza de playas y encuentros culturales entre ambas delegaciones.

Bienvenida oficial a la Escuadra de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón. pic.twitter.com/AVfI7N2TiS — Carlos Guevara Mann (@GuevaraMann) September 2, 2026

Este miércoles, a las seis de la tarde, la Banda de Música de la Escuadra de Entrenamiento de Japón ofrecerá un concierto junto con el Mariachi de la Secretaría de Marina (Semar) y la Orquesta Filarmónica Infantil de Manzanillo, en la explanada del “Pez Vela”, ubicada en el Centro Histórico.

Según la dependencia federal, el recorrido tiene entre sus propósitos fortalecer la cooperación entre las instituciones navales de México y Japón, así como favorecer el intercambio de experiencias entre sus integrantes.

Tras concluir las actividades previstas en territorio colimense, la escuadra japonesa continuará su programa de adiestramiento. Su salida de Manzanillo está prevista para el próximo jueves alrededor de mediodía.

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MSL