Resultados del Progol Media Semana 811: checa la quiniela ganadora

Los juegos de futbol que la Lotería Nacional puso en la quiniela Progol Media Semana 811 del martes 1 al jueves 3 de septiembre del 2026 ya arrojaron resultados y ganadores.

Si no conoces los marcadores finales de los partidos, chécalos y descubre si fuiste uno de los ganadores de los partidos de las Semifinales de la Leagues Cup, de la Jornada 6 de la Liga en España, de la Jornada 3 de la Ligue 1 en Francia, de los 8vos de final de la Copa Argentina y de los Partido de vuelta de los 4tos de final de la Copa de Brasil.

Resultados Progol Media Semana 811:

En La Razón de México, te presentamos los resultados de la quiniela del Progol Media Semana 811:

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AGUILAS VS MONTERREY: PENDIENTE

TOLUCA VS LEON: PENDIENTE

R. SOCIEDAD VS CELTA: PENDIENTE

TOULOUSE VS LILLE: PENDIENTE

VELEZ VS BOCA JRS: PENDIENTE

AT. MINEIRO VS CRUZEIRO: L

VITORIA BA VS VASCO DA GA: PENDIENTE

SANTOS VS PALMEIRAS: PENDIENTE

GREMIO VS INTER P.A.: PENDIENTE

Conoce los resultados del Tris de hoy.

Ve los resultados del Chispazo de hoy.

Aquí puedes verificar si tu boleto es ganador.

También puedes conocer los resultados en la página de la Lotería Nacional.

¿Cómo jugar Progol Media Semana?

Progol es una quiniela de nueve partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que hubiera.

La boleta para jugar Progol tiene 9 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Progol Media Semana es una quiniela de nueve partidos de futbol nacional e internacional. ı Foto: Captura de pantalla de X @LigaBBVAMX

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.

Progol Media Semana tiene un monto destinado al primer lugar, el cual se reparte entre las quinielas que logren el mayor número de aciertos, si no existen quinielas con 9 aciertos, entonces el premio se repartirá entre los que logren 8 aciertos y así sucesivamente.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Puedes consultar a detalle cómo jugar el Progol Media Semana en este enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

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