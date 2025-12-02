Comprobador de boletos de la Lotería Nacional: así puedes ver si tu billete es ganador

Utiliza el comprobador de boletos de la Lotería Nacional para saber si tu boleto es ganador.

La Lotería Nacional tiene habilitado un sitio web en donde las personas pueden consultar si el billete que se registró es ganador en el sorteo de hoy. Se trata del Comprobador de boletos de Lotería Nacional.

Para verificar si ya ganaste, es necesario ingresar al siguiente link. Pero antes, debes saber todo sobre este sitio en que puedes conocer si le atinaste al premio mayor o registraste la combinación ganadora del sorteo de tu preferencia y te llevaste la bolsa acumulada o garantizada.

¿Cómo usar el comprobador de boletos de Lotería Nacional?

El comprobador de boletos de Lotería Nacional es un sitio web habilitado por el Gobierno de México en el que las personas interesadas pueden conocer si el boleto o cachito que compraron o registraron para el sorteo de hoy es el ganador.

El sitio solo solicita 4 datos, mismos que se encuentran en el boleto registrado en los sitios oficiales de venta de la Lotería Nacional. Los dígitos que pide son los siguientes:

Número del Sorteo

Boleto Parte 1

Boleto Parte 2

Cómo usar el comprobador de boletos de Lotería Nacional. ı Foto: Especial.

Además, en el comprobador de boletos se debe seleccionar el producto, es decir, alguno de los siguientes sorteos:

Melate Revancha y Revanchita

Melate Retro

Chispazo

Tris

Gana Gato

Progol – Progol Revancha

Progol Media Semana

Protouch

Sorteo Mayor

Sorteo Superior

Sorteo Magno

Sorteo Zodiaco

Sorteo Especial

Sorteo Gordito de Navidad

Gran Sorteo Especial

En el comprobador de boletos se debe seleccionar el producto. ı Foto: Lotería Nacional.

¿Cómo cobrar un premio si no tengo apps?

Recuerda que para cobrar un premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México 03920 , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

La persona ganadora tiene una tolerancia de 60 días naturales para recoger el dinero del premio. Para poder cobrar, es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Las aplicaciones como Mi Lotería, te informan si ganaste o no. Además, te ayudan a cobrar el premio que, en su caso, resulte, con el descuento de impuestos correspondientes.

No olvides utilizar el comprobador de boletos oficial para saber si ganaste.

Si quieres conocer todos los resultados de la Lotería Nacional, no te pierdas nuestra cobertura.

