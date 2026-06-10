Canadá alerta a sus ciudadanos por protestas y bloqueos durante el Mundial 2026 en México

Colectivo Antifa Antififa ofrecen conferencia de prensa y realizan acciones en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

La Embajada de Canadá en México emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos que visitarán el país durante el torneo de la copa del mundo 2026, en la que advierte sobre posibles afectaciones a la movilidad derivadas de las manifestaciones y bloqueos que se han registrado en los últimos días principalmente en la Ciudad de México.

A través de una actualización de sus recomendaciones de viaje, la representación diplomática señaló que las protestas son frecuentes en territorio mexicano, particularmente en la capital del país, por lo que pidió a los visitantes mantenerse informados sobre la situación y tomar precauciones ante posibles interrupciones en vialidades y servicios de transporte.

“Las manifestaciones ocurren con frecuencia, especialmente en Ciudad de México, y los bloqueos de carreteras son comunes durante las manifestaciones”, indicó la embajada canadiense en un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X.

⚽ Heading to #Mexico for the #FIFAWorldCup? Bear in mind that demonstrations occur frequently, especially in #MexicoCity, and roadblocks are common during demonstrations. Even peaceful demonstrations can turn violent at any time. For more info: https://t.co/0vMxLLn0xm pic.twitter.com/e8YuQ5FC6i — Canada in Mexico (@CanEmbMexico) June 10, 2026

La representación diplomática advirtió que este tipo de movilizaciones pueden generar afectaciones importantes al tránsito vehicular, al transporte público e incluso provocar cierres temporales en aeropuertos, por lo que recomendó a sus connacionales evitar las zonas donde se desarrollen protestas o concentraciones masivas.

Asimismo, recordó que la legislación mexicana prohíbe la participación de extranjeros en actividades de carácter político, incluyendo manifestaciones públicas, por lo que quienes incumplan esta disposición podrían enfrentar consecuencias migratorias.

“Si una persona extranjera participa en una protesta o actividad política, puede ser detenida y deportada”, señaló la embajada en sus recomendaciones.

Las recomendaciones emitidas por Canadá coinciden con la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros a la capital mexicana para asistir a la inauguración del Mundial 2026, evento que colocará nuevamente a México en el centro de la atención internacional como sede de la justa deportiva más importante del planeta.

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MSL