Mundial 2026 llega a México entre retos de seguridad y bajo entusiasmo ciudadano, advierte Integralia

Elementos de la policía capitalina resguardan y realizan cortes a la circulación en el perímetro del estadio Ciudad de México

A unas horas del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, México se prepara para recibir la atención de millones de espectadores alrededor del planeta como sede de 13 de los 104 partidos del torneo. Sin embargo, el país llega a la justa deportiva en un contexto marcado por desafíos en seguridad, conflictos sociales, incertidumbre económica y un entusiasmo ciudadano moderado, de acuerdo con un análisis elaborado por la consultora Integralia.

El estudio, basado en el monitoreo de medios digitales y redes sociales, concluye que el Mundial no ha generado una expectativa mayoritariamente positiva entre la población mexicana.

La conversación pública se mantiene dividida, con menciones favorables y críticas en proporciones similares, mientras que las preocupaciones relacionadas con la seguridad, la infraestructura urbana y la capacidad de gestión gubernamental predominan en las ciudades sede.

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A diferencia de los mundiales de 1970 y 1986, México llega a esta edición con una economía más robusta, instituciones más consolidadas y experiencia en la organización de eventos internacionales. No obstante, enfrenta retos estructurales que podrían colocarse en el centro de la conversación internacional durante las próximas semanas.

México vuelve al centro de la atención global con el Mundial 2026.



En nuestro nuevo reporte analizamos cómo llega el país: fortalezas, riesgos y desafíos en seguridad, economía, infraestructura, conectividad y gobernabilidad.



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Integralia estima que el impacto económico del Mundial será limitado para el país. Aunque se prevé una importante derrama en sectores como turismo, hotelería, transporte y entretenimiento, el efecto sobre la economía nacional sería de apenas 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La explicación radica en que México albergará únicamente 13 encuentros, mientras que Estados Unidos concentrará 78 de los 104 partidos programados.

El análisis señala que si bien algunas regiones y sectores específicos obtendrán beneficios directos, no se anticipan cambios sustanciales en la trayectoria económica nacional ni en el crecimiento de las ciudades anfitrionas.

La seguridad continúa siendo el desafío más relevante para las autoridades mexicanas. Si bien los delitos de alto impacto registraron una disminución de 28.7 por ciento entre 2025 y 2026, la tasa nacional de homicidios se mantiene en 17.5 por cada 100 mil habitantes, casi tres veces por encima del promedio mundial estimado en 6.1.

La consultora advierte que esta realidad podría influir en la percepción internacional del país durante el torneo, particularmente ante la llegada de cientos de miles de visitantes extranjeros y la cobertura mediática global.

La Ciudad de México concentra gran parte de la atención al ser la sede del partido inaugural, programado para el próximo 11 de junio y que se estima será observado por cerca de mil 800 millones de personas en todo el mundo.

La consultora refiere que a ello se suma un escenario de creciente movilización social. La capital se ha convertido en el principal punto de concentración de protestas del país y, en semanas recientes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron manifestaciones que incluyeron amenazas de boicotear la ceremonia inaugural.

En Guadalajara, una de las sedes mundialistas, el gobierno estatal ha centrado parte de sus esfuerzos en la prevención de riesgos sanitarios y de seguridad.

Entre las medidas implementadas destaca la capacitación de 200 médicos para identificar posibles casos de enfermedades infecciosas de alta peligrosidad ante la llegada de visitantes internacionales, particularmente con motivo del encuentro entre Colombia y República del Congo programado para el 23 de junio.

Por su parte, el informe refiere que Nuevo León enfrentará el Mundial en medio de una intensa competencia política.

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MSL