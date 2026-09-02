Discurso sobre una supuesta intervención de Estados Unidos ‘dinamita la relación’: PRI

El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, el 21 de mayo de 2026.

El coordinador del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve Baños, cuestionó las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre una presunta intención de Estados Unidos de intervenir en las elecciones en México, y advirtió que ese discurso puede afectar la relación bilateral.

Luego de que este miércoles la mandataria señalara que desde Estados Unidos se busca “dividirnos internamente”, Añorve Baños rechazó que exista una amenaza de invasión o una intención de intervenir directamente en México.

“Yo no veo al gobierno de Estados Unidos tratando aquí de invadir México, por favor, ese es un falso discurso que le habla a sus seguidores, pero no es el país quien está saliendo a marchar en Paseo de la Reforma en las principales ciudades de México por una inminente invasión”, afirmó.

El priista sostuvo que, en lugar de confrontar a Washington, el gobierno mexicano debería fortalecer la cooperación con su principal socio comercial y atender los señalamientos relacionados con integrantes de Morena y funcionarios presuntamente vinculados con la delincuencia organizada.

“Ese es un discurso muy mal orientado que dinamita la relación con Estados Unidos y pareciera que solamente lo que se intenta y se proyecta es un manto de impunidad para quienes están señalados” Manuel Añorve Baños, senador del PRI



Manuel Añorve consideró que las recientes acusaciones de autoridades estadounidenses deben ser tomadas con seriedad y no respondidas únicamente con argumentos de soberanía nacional.

“Lo que suena es una disculpa, una protección de impunidad a quienes están señalados”, sostuvo, al referirse también a los señalamientos realizados por el director de la DEA, Terrance Cole.

‘Está muy difícil’, dice Sheinbaum sobre regreso del PRI en 2030

Por otra parte, durante su conferencia matutina de este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “está muy difícil” que el PRI regrese al poder en las elecciones de 2030.

Lo anterior, tras las declaraciones del dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, quien el pasado 1 de septiembre aseguró que en el 2030, “con el pueblo de México atrás, les vamos a ganar la Presidencia de la República”, y que en 2027, “con una gran coalición partidaria y ciudadana, les vamos a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión”.

Al respecto, la mandataria federal respondió: “Está muy difícil, ¿no?”, y sostuvo que la reputación del PRI entre la población es negativa.

“ Lo importante aquí es lo que piensa la mayoría del pueblo de México , y el pueblo de México está hablando”, aseguró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante conferencia matutina, el 2 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum Pardo reconoció que la oposición no reconocerá los resultados de su administración presentados en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, pero, señaló, “para eso es la democracia, para que opinen”.

“Yo creo que el Informe estuvo… ¿Qué hicimos? Decir lo que hemos hecho. Y nos faltó, pero no íbamos a hacer un Informe de 5 horas", afirmó.

“¿Qué va a decir la oposición? Si hubiéramos dicho ‘A’, hubieran dicho ‘B’; si hubiéramos dicho ‘B’, hubieran dicho ‘A’. O sea, no van a reconocer absolutamente nada del gobierno, pero tampoco pasa nada”, sostuvo.

Está muy difícil que regrese el PRI al Poder, es el partido con más opiniones negativas: presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/NmPutKUXdh — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 2, 2026

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cehr