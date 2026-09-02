Morena acusa al ‘PRIAN’ de buscar alianzas mientras Morena ‘se mantiene unido’

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en rueda de prensa, acusó al PRI y al PAN de buscar alianzas ante su debilitamiento electoral y sostuvo que, frente a ello, el movimiento de la Cuarta Transformación se mantiene unido en torno a su proyecto político.

Ariadna Montiel Reyes afirmó que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “anda de rogón” con otros actores políticos para concretar alianzas, mientras que el expresidente Vicente Fox realiza acercamientos con el PAN y con la organización Somos México.

“Lo que debe quedar claro es que en México hay dos proyectos: el nuestro, que trabaja con amor para el bienestar del pueblo de México, y todos los que representan el viejo régimen”, sostuvo.

Ariadna Montiel Reyes aseguró que los partidos de oposición se encuentran cada vez más debilitados y citó una encuesta de Enkoll, según la cual el PRI tendría alrededor de 7 por ciento de identificación partidista.

Ariadna Montiel Reyes también se refirió a las señales contradictorias del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, respecto a una eventual alianza con el PRI.

“También Jorge Romero dijo que no, pero luego que sí… van a acabar juntos. Siempre han ido juntos”, afirmó.

Ariadna Montiel Reyes sostuvo que el PRI y el PAN conforman el llamado “PRIAN” y los acusó de representar un régimen caracterizado por la corrupción y los privilegios.

Incluso lanzó una crítica contra Alejandro Moreno por sus viajes a Estados Unidos: “Tiene más viajes el presidente del PRI a Washington que a cualquier colonia”, señaló.

Ante las versiones sobre una posible fractura dentro de Morena, particularmente a partir de la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán en actividades públicas relacionadas con la presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel rechazó que exista una división al interior del partido.

“Nosotros nos mantenemos unidos en nuestra causa. Vamos a seguir unidos, aunque allá enfrente quieran todo el tiempo estar de intrigosos”, declaró.

Sobre la ausencia de López Beltrán en el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum, explicó que dejó de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y, por ello, ya no participa en algunas actividades partidistas.

“Nosotros mantenemos la unidad en los hechos”, sostuvo.

Ariadna Montiel Reyes insistió en que Morena atraviesa por un momento de cohesión y descartó que las versiones sobre disputas internas representen una amenaza para el movimiento.

“No se preocupen por nosotros, estamos muy contentos, muy unidos y felices”, afirmó.

La dirigente morenista también cuestionó la ausencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, durante el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre la decisión de la mandataria panista de no acudir al evento, Montiel respondió:

“María Eugenia Campos es María Eugenia Campos”.

Posteriormente, lanzó críticas contra la gobernadora y atribuyó su ausencia a sus constantes diferencias con los gobiernos de Morena.

“Seguro no tenía cara para pararse acá después de las cosas que hace y dice”, afirmó.

Ariadna Montiel Reyes agregó que Campos “siempre está peleando” y recordó sus confrontaciones con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como siempre anda de fiesta la señora. Siempre está peleando. Así era con el presidente López Obrador, esa es su historia de vida”, concluyó.

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FGR