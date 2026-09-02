Higinio Martínez abre posibilidad de que Enrique Inzunza conserve posiciones de Morena

Aunque el senador Enrique Inzunza Cázarez se separó de la bancada de Morena, el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, no anticipa su salida del espacio que ocupa en el Pleno en primera fila, junto a los legisladores guindas, ni un retiro inmediato de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

“Si nadie se lo disputa, yo no veo ningún problema”, afirmó al ser cuestionado sobre la permanencia de Enrique Inzunza en ese escaño.

Martínez Miranda dejó así abierta la posibilidad de que el legislador continúe ocupando el escaño que actualmente tiene en el Pleno, y evita anticipar una decisión sobre el espacio que corresponde a Morena; además, deja en manos de la bancada y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un eventual reacomodo.

El senador Enrique Inzunza Cázarez en su regreso al Senado, el 31 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Morena ‘está revisando’

Sobre la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, que actualmente encabeza Inzunza Cázarez, el presidente del Senado tampoco confirmó una eventual remoción . Explicó que Morena se encuentra en un proceso de revisión general de las presidencias y de la integración de las comisiones, debido a los movimientos que se han registrado entre sus integrantes.

“Morena está revisando, no solo la asignación de las presidencias de comisión. La integración, hay mucho movimiento. Morena es el partido mayoritario aquí y tiene que revisar una a una”, agregó. “Hay decisiones que corresponden a los grupos parlamentarios y a la Junta de Coordinación” , agregó.

El senador Higinio Martínez Miranda, de Morena, el 30 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

En ese sentido, Martínez Miranda sostuvo que las posiciones que corresponden a su partido deben ser ocupadas por integrantes de esa bancada , aunque no estableció que esto implique, por ahora, retirar a Enrique Inzunza del escaño o de la presidencia de la comisión.

El presidente del Senado explicó que el reacomodo dependerá también de la situación de otros legisladores que actualmente se encuentran con licencia, por lo que Morena esperará antes de tomar decisiones definitivas.

“Tenemos bastantes senadoras y senadores de licencia. Entonces vamos a esperar y sobre eso serán los acuerdos pertinentes”, indicó, e insistió en que la revisión será integral y no se limitará a las presidencias de las comisiones.

“ Esperaremos que pasen estos días para hacer el reacomodo general que tenemos que hacer, no solo las presidencias, sino la integración de las diferentes comisiones”, concluyó.

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cehr