Defensa refuerza seguridad en Guanajuato; concentra tropas en León e Irapuato

Guanajuato recibió este miércoles un nuevo refuerzo de seguridad con el envío de 600 militares, con lo que suman al menos diez despliegues extraordinarios de fuerzas federales con destino total o parcial a la entidad desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. En nueve de esos episodios existe una cifra específica para el estado, que en conjunto alcanza por lo menos 2 mil 870 efectivos asignados en este tipo de operaciones.

Los soldados que integran el contingente más reciente comenzaron su traslado terrestre al mediodía de este 2 de septiembre desde distintos puntos del país. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el personal quedará bajo la coordinación de la 16/a. Zona Militar para ampliar las tareas de seguridad en León e Irapuato.

Desde esas dos ciudades, las tropas efectuarán patrullajes, reconocimientos y acciones de disuasión en áreas conurbadas, además de colaborar con corporaciones de los tres órdenes de gobierno. La dependencia señaló que el operativo pretende avanzar en la “desarticulación de las organizaciones delictivas” y dirigir acciones contra líderes y otros “generadores de violencia”.

Apenas cuatro días después del comienzo del sexenio ocurrió uno de los primeros refuerzos documentados. El 4 de octubre de 2024 arribaron 400 militares a Salamanca y, durante ese mismo mes, otros 200 efectivos llegaron a ese municipio. Tras los ataques registrados en Acámbaro y Jerécuaro, la presencia castrense aumentó con 300 integrantes adicionales en esa región.

Para diciembre, autoridades estatales y federales acordaron otro movimiento de 300 integrantes del Ejército y la Guardia Nacional hacia Apaseo el Grande y municipios próximos a Querétaro. El dispositivo contempló bases de operación y mayor vigilancia carretera en esa zona del Bajío.

El inicio de 2025 trajo nuevos contingentes. Defensa destinó 180 efectivos a León y Celaya el 7 de enero. Tres días después arribaron otros 200 militares para operar en León, Silao, Romita, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. Un mes más tarde, Celaya recibió 600 soldados adicionales para reforzar la presencia federal.

Más tarde, el 27 de septiembre de ese año, el Ejército trasladó por tierra a Guanajuato una compañía de 90 integrantes de Fuerzas Especiales. El grupo salió de Temamatla, Estado de México, y concentró parte de sus actividades en Irapuato.

Con otro movimiento ocurrido el 18 de marzo de 2026, Defensa volvió a incluir a Guanajuato entre las entidades que requerían refuerzos. En esa ocasión movilizó mil 170 militares hacia Tijuana, Ciudad Juárez y León, entre ellos 270 integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. La dependencia no precisó cuántos quedaron específicamente en territorio guanajuatense, por lo que esa cantidad no forma parte de los 2 mil 870 efectivos contabilizados de manera directa para el estado.

El Gobierno federal informó además en mayo que la estrategia aplicada en Guanajuato había implicado un despliegue territorial de 4 mil integrantes de las Fuerzas Armadas y que el estado de fuerza total alcanzaba 10 mil.

Te puede interesar:

- “Vamos mejor y tenemos rumbo”

- Destaca Belsasso con apoyo de Landsmanas Stern y de Slim Domit

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR