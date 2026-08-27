Guanajuato y Federación fortalecen coordinación para seguir avanzando en seguridad

La gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, y con la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, para fortalecer la coordinación entre el Gobierno de Guanajuato y la Federación en materia de seguridad.

Durante el encuentro, la Gobernadora destacó los avances alcanzados a partir del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, particularmente en materia de inteligencia, operación y combate a los delitos que afectan a las familias y a quienes transitan por las carreteras de la entidad.

“Seguiremos fortaleciendo nuestra presencia operativa y de inteligencia, en equipo con la Federación, para seguir con los buenos resultados en materia de seguridad, que nos han permitido disminuir en un 76% la incidencia de homicidios y en un 21% el robo al autotransporte en carreteras”, señaló Libia Dennise.

La Gobernadora agradeció la disposición y coordinación permanente del Gobierno de México para hacer frente a los desafíos de seguridad y reiteró que la suma de capacidades, información e inteligencia entre Federación, Estado y municipios es fundamental para avanzar en la construcción de la paz en Guanajuato.

Entre los principales resultados, destacó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 12.7 a 3.1, lo que representa una disminución del 76%.

Asimismo, de enero a julio de 2026 se reportan los siguientes resultados:

4 mil 966 personas sentenciadas.

9 mil 705 personas vinculadas a proceso penal.

16 mil 877 personas detenidas.

740 armas largas aseguradas.

951 armas cortas aseguradas.

600 motocicletas aseguradas.

483 vehículos asegurados.

1 millón 497 mil 394 dosis de marihuana aseguradas.

5 millones 125 mil 511 dosis de cristal aseguradas.

Libia Dennise explicó que estos avances son resultado de una estrategia que privilegia la coordinación, la inteligencia y la operación conjunta, a través del Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), en el que participan instituciones de los tres órdenes de gobierno para combatir a la delincuencia y recuperar la tranquilidad de las familias guanajuatenses.

Como parte de los acuerdos generados en el GIO, se creó el Grupo Interinstitucional Especializado contra el Robo al Transporte, mecanismo permanente de coordinación que permite realizar operaciones conjuntas, intercambiar información y desarrollar estrategias preventivas tanto en carreteras estatales como federales.

Esta coordinación ha contribuido a una disminución del 21% en los robos al autotransporte en carreteras federales de Guanajuato, de enero a los primeros 10 días de agosto de 2026.

Además, durante el primer semestre del año se registró una reducción del 32% en el robo de vehículos particulares en carreteras federales del estado.

La Gobernadora reiteró que Guanajuato continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México, fortaleciendo las capacidades de inteligencia y la presencia operativa para consolidar los resultados alcanzados y seguir avanzando en la construcción de la paz.

“En Guanajuato tenemos claro que la seguridad requiere coordinación, inteligencia, presencia y resultados. Vamos a seguir trabajando en equipo con la Federación y los municipios, porque la tranquilidad de las familias guanajuatenses es nuestra prioridad”, concluyó Libia Dennise.

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