Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato, asume presidencia de GOAN

La Gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, rindió protesta como titular de la organización de mandatarios.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha asumido la presidencia de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), un espacio clave para impulsar soluciones que beneficien directamente a las familias en los estados gobernados por el PAN. El evento tuvo lugar en San Miguel de Allende, Guanajuato, el pasado 5 de agosto de 2026.

Al tomar las riendas de la GOAN, la mandataria refrendó su compromiso con un federalismo que busca fortalecer a las entidades federativas, permitiéndoles ofrecer mejores resultados a sus ciudadanos. “Hoy recibo la presidencia de la GOAN con mucha gratitud, pero sobre todo con un enorme sentido de compromiso”, expresó Libia Dennise.





La GOAN funciona como un foro donde los gobiernos estatales emanados del Partido Acción Nacional (PAN) comparten experiencias exitosas, construyen estrategias conjuntas y defienden la autonomía de los estados. Su objetivo principal es asegurar que cada entidad federativa tenga las herramientas para responder eficazmente a las necesidades de su gente.

Libia Dennise García reconoce trabajo de Maru Campos

Libia Dennise García Muñoz Ledo agradeció a su antecesora, María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, por su liderazgo y valentía. Reconoció su labor al levantar la voz por los estados cuando fue necesario, conduciendo la asociación con firmeza y apertura al diálogo, siempre pensando en el bienestar de México.

La nueva presidenta de la GOAN subrayó su visión de un país robusto, cimentado en la fortaleza de sus estados y sus familias. “Creemos en un México fuerte porque sus estados son fuertes, porque sus familias son fuertes y porque juntos podemos construir el futuro que nuestro país merece”, afirmó.

Por su parte, Maru Campos manifestó su satisfacción por haber consolidado una asociación unida y con identidad propia. Destacó que los gobiernos que la integran han demostrado que los principios se traducen en mejores empleos, mayor inversión, innovación, servicios públicos de calidad y más oportunidades para las familias mexicanas.

La ceremonia de cambio de estafeta de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) se celebró en San Miguel de Allende. ı Foto: Especial.

La gobernadora de Chihuahua enfatizó la convicción de la GOAN: “poner a la persona en el centro de las decisiones, gobernar con responsabilidad y entender que los cargos son temporales, pero el compromiso de servir a México es permanente”.

Maru Campos entrega la estafeta a Libia Dennise

Maru Campos entregó la estafeta a Libia Dennise con plena confianza en su capacidad para continuar fortaleciendo la patria y sus instituciones. “Sé de tu cercanía con la gente, de tu liderazgo y de tu visión de futuro. Estoy segura de que, bajo tu conducción, la GOAN iniciará una nueva etapa de fortalecimiento, coordinación y construcción de soluciones para las familias mexicanas”, declaró.

En esta importante reunión también estuvieron presentes la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, quienes respaldaron la transición y los objetivos de la asociación.

Reconocemos el liderazgo de nuestra amiga @MaruCampos_G y damos la bienvenida a la gobernadora @LibiaDennise como nueva presidenta de la Asociación.



Las gobernadoras y gobernador de @AccionNacional refrendamos nuestro compromiso de trabajar con unidad, fortalecer el federalismo… pic.twitter.com/N3CsUR3rSP — Gobernador@s del PAN (@GOAN_MX) August 6, 2026

La GOAN, desde su creación, ha buscado ser un contrapeso y un espacio de colaboración para los gobernadores panistas, enfocándose en la gestión pública eficiente y la defensa de los intereses estatales frente a los desafíos nacionales. Con este cambio de liderazgo, se espera que la asociación continúe su labor de incidencia y desarrollo para los estados que representa.

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JVR