¿Qué hizo Mario Villanueva Madrid y dónde está preso?

Este martes un juez federal reiteró que Mario Villanueva Madrid debe cumplir la condena que se le dictó en 2010 en prisión durante el tiempo que resta, pero su defensa apeló de nueva cuenta.

El titular del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, Fredy Ladislao Portillo González, ratificó que el exgobernador de Quintana Roo deberá estar en prisión para cumplir la condena que se le dictó.

Pese a esto, la defensa de Villanueva Madrid; quien actualmente tiene 78 años de edad, impugnó la resolución de nueva cuenta debido a que este tiene problemas de salud que ponen en riesgo su vida.

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Ahora el Tribunal Colegiado de Apelación será el encargado de determinar si la sentencia deberá cumplirse por completo en prisión, o si el exgobernador podrá continuar formalmente en prisión domiciliaria para concluirla.

El exmandatario se pronunció sobre la información que circula de su caso y su situación jurídica, y precisó que desde el 2010 su condena corresponde a 28 años, 8 meses y 7 días de prisión.

Ratificó que no ha solicitado una reducción o modificación de la condena debido a que no es posible jurídicamente, sino que buscan “el otorgamiento de una pena no privativa de la libertad o prisión domiciliaria, beneficio otorgado que dispone la Ley Nacional de Ejecución Penal”.

Mario Villanueva Madrid aclara su situación jurídica ı Foto: Redes Sociales

¿Qué hizo Mario Villanueva Madrid?

El exgobernador de Quintana Roo fue sentenciado por delitos de asociación delictuosa y contra la salud, pues colaboró para que se pudieran cometer delitos como narcotráfico; además, se le dió una agravante debido a que era un funcionario público.

Mario Villanueva Madrid fue señalado por facilitar operaciones ilegales entre 1993 y 1999, mientras fue gobernador de Quintana Roo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La extinta Procuraduría General de la República (PGR) ejecutó diversas órdenes de aprehensión en contra de presuntos colaboradores del Cártel de Juarez, asociación delictiva que era dirigida por Armando Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”.

Mario Villanueva Madrid tras su extradición a México fue detenido en 2001 ı Foto: Especial

El exgobernador de Quintana Roo fue señalado por facilitar el transporte de sutancias ilícitas procedente de Colombia a Estados Unidos por medio del estado del que era mandatario.

Las autoridades lograron capturarlo el 24 de mayo del 2001 en la localidad Alfredo V. Bonfil, ubicada al sur de Cancún, y permaneció recluído en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Nº 1, conocido como “El Altiplano”.

Mario Villanueva Madrid tras su extradición a México ı Foto: Especial

En 2012 durante una audiencia en Estados Unidos se declaró culpable de los cargos, y señaló que entre 1993 y 2001 participó “en una conspiración para organizar transacciones financieras, sabiendo que se trataba del producto de una actividad ilícita, para ocultar el carácter y el origen de ese producto”.

Pese a que recibió una sentencia de 11 años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero e importación de cocaína, solamente permaneció seis años y siete meses en el país norteamericano.

Mario Villanueva Madrid tras su extradición a México ı Foto: Especial

El exgobernador fue trasladado de Estados Unidos a México en 2017, y las autoridades mexicanas lo trasladaron al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos.

En 2020 durante la pandemia de Covid-19 se le brindó prisión domiciliaria para evitar que se contagiara de dicha enfermedad, pero en mayo del 2025 se resolvió que debería regresar al Cefepresi para concluir su condena; sin embargo, actualmente continúa recluído en un domicilio ubicado en Chetumal.

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