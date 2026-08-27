Rita Ozalia Rodríguez afirma que no construye un proyecto personal, ‘es para San Luis Potosí’

La aspirante a coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez, afirmó que en Morena no se está construyendo un proyecto para una persona, “estamos construyendo un proyecto para San Luis Potosí”.

Rita Ozalia Rodríguez refirió que la unidad que buscan, antes que cualquier otra cosa, es con la del pueblo, con sus necesidades, con sus demandas y con las causas que dieron origen al movimiento.

“Hoy tenemos muy claro cuáles son las prioridades de las y los potosinos: agua, infraestructura, seguridad y salud. Ahí es donde debemos concentrar nuestros esfuerzos.

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“Las puertas de Morena están abiertas a todas las ciudadanas y ciudadanos que quieran contribuir verdaderamente a la transformación de San Luis Potosí. Pero también quiero dejar algo muy claro: Morena tiene una ruta propia, tiene principios, tiene organización y tiene un proyecto. Y hoy estamos concentrados en fortalecerlo desde el territorio”, afirmó.

Rita Ozalia Rodríguez aseguró que cree que en política una cosa es lo que se dice y otra lo que se demuestra con hechos.

“Nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es la Presidenta de todas y todos los mexicanos, y merece mucho más que palabras de respaldo. Merece hechos, congruencia y acompañamiento permanente.

“Por eso, el respaldo de Morena San Luis Potosí a nuestra Presidenta ha sido, es y seguirá siendo absoluto. No se trata de respaldarla únicamente cuando viene a San Luis Potosí o cuando hay un evento; se trata de acompañar todos los días el proyecto de transformación que ella encabeza”.

Dijo que ellos lo hacen trabajando en territorio, defendiendo los programas y los derechos que está impulsando el gobierno, informando al pueblo y ayudando, desde su responsabilidad, a que la transformación llegue cada vez a más potosinas y potosinos.

“La congruencia se demuestra con acciones. Y Morena San Luis Potosí está con la Presidenta Claudia Sheinbaum no solamente de palabra, sino con trabajo, organización y territorio”, afirmó Rita Ozalia Rodríguez.

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FGR