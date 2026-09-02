Loas de PT, PVEM y Morena; oposición señala pendientes e impunidad

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, acudió ayer a la Cámara de Diputados para entregar por escrito el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el que se da cuenta de los avances y desafíos de la administración federal.

El Dato: EL diputado Ricardo Monreal dialogó con Alejandro Moreno para evitar una protesta del PRI en la sesión.

La funcionaria fue recibida por legisladores de la 4T, quienes aprovecharon para tomarse la foto y saludarla. Después, entregó el documento al presidente de la mesa directiva, Raúl Bolaños Cacho Cué, tras lo cual se retiró sin dar un mensaje. El acto protocolario duró 13 minutos. Luego, el legislador verde declaró formalmente cumplida la obligación de presentar el informe al Congreso, y se dieron los posicionamientos de las distintas bancadas.

16:30 horas, cuando llegó la funcionaria al recinto legislativo

Se ocultan problemas

EL PRIMERO en subir a tribuna para posicionarse ante el Segundo Informe de Gobierno fue el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas, quien sostuvo que los datos oficiales no son suficientes para ocultar las problemáticas que, afirmó, enfrentan millones de mexicanos.

“No hay mañanera que alcance para tapar la verdad de la gente, esa que no sale en sus informes”, afirmó, y recriminó la falta de respuestas del Estado a miles de familias de víctimas de desaparición forzada.

Cuestionó que la Presidenta Sheinbaum y su Gobierno hayan “elegido darle más valor a la protección del movimiento político, hoy ampliamente cuestionado, que a los intereses de la República. Hasta ahora ha elegido administrar la herencia en lugar de corregirla, proteger a sus aliados, en lugar de exigirles cuentas y poner la lealtad a su partido por encima de la justicia.

“Defendernos de lo que pasa afuera no nos exime de reparar lo que pasa adentro. Por eso este Gobierno necesita dejar de simular. Dejar de poner a la soberanía como pretexto para dar pie a la impunidad”, dijo el legislador, que pidió que la mandataria ponga en valor la oportunidad histórica que tiene “de marcar un antes y un después. Su llegada fue histórica y con ella mi hija María Emilia, junto con millones de niñas, tienen en usted un referente, un ejemplo de que pueden llegar a ser lo que quieran ser”.

“El país está estancado”

EL SENADOR y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, declaró que tras ocho años con Morena, “el saldo es un país dividido, fracturado, endeudado, estancado y sumido en la violencia”.

Al responder a la entrega del Segundo Informe de Gobierno, el dirigente acusó a la administración federal de carecer de un eje para conducir el destino del país.

“Este Gobierno no tiene proyecto de nación, ni respuestas, ni oficio, ni rumbo. Lo que sí tiene ahora es el repudio de las y los mexicanos y el más grande desprestigio a nivel internacional”, comentó.

Moreno subrayó que la consigna gubernamental actual es “acabar con los medios de comunicación libres, destruir las voces de la oposición, cancelando las libertades más elementales en nuestro país”. También denunció al Gobierno de borrar sistemáticamente todo lo que tenía el sello de autonomía. “Secuestraron este Poder Legislativo mediante presiones y amenazas”.

Y relanzó sus señalamientos sobre lo que llamó “una brutal persecución política” y campañas “de linchamiento mediático desatado en nuestra contra”.

“Acudimos hoy a esta tribuna con la frente en alto, profundamente orgullosos de nuestro partido y de nuestra postura. Una firme, potente y valiente oposición frente a la tragedia nacional que representan los gobiernos de Morena”.

Hay percepción positiva

EL COORDINADOR de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, puso en valor la percepción que tiene el país en el exterior tras los primeros dos años de la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nuestra nación, el mundo percibe positivamente a México hoy no sólo por su enorme riqueza histórica y cultural, sino también por su solidez y estabilidad macroeconómica”, dijo.

También remarcó que parte de este prestigio responde a los avances de este Gobierno en materia social “en favor de una menor desigualdad y una reducción significativa de la pobreza”.

Sandoval Flores argumentó que la posición a la que ha llegado el país en el mundo “es resultado de un modelo de desarrollo propio: el humanismo mexicano. Por un lado pone en el centro la justicia social, a las personas y su bienestar y, por otro, defiende con firmeza la soberanía nacional”. Sin embargo, advirtió que “en los tiempos políticos actuales existen intentos desde el exterior por interferir en la vida pública y política de nuestro país.

El coordinador petista también reivindicó el papel que ha jugado el país en asuntos globales: “México ha adoptado y ha mantenido su postura frente a los conflictos que existen hoy en el mundo, apelando en todo momento a los principios de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y a la solución pacífica de las controversias”.

“Más ingresos a familias”

POR EL PVEM, el coordinador de los diputados federales, Carlos Puente Salas, aseguró que la transformación del país avanza “por buen camino” y refrendó el respaldo de su bancada a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Por buen camino, honrando así la confianza otorgada por el pueblo de México para continuar con la transformación de la vida pública. Las y los legisladores del Partido Verde refrendamos nuestro firme compromiso con nuestra Presidenta para seguir construyendo un país más fuerte y próspero”, añadió, al fijar su postura ante el Segundo Informe de Gobierno.

Puente Salas hizo una mención de la estrategia social que defendió la jefa del Ejecutivo, quien en su discurso remarcó el hecho de que más de 42 millones de personas tengan acceso a uno de los programas del bienestar, con una inversión superior al billón de pesos. Además, aprovechó para indicar que su partido ha sido parte de este esfuerzo a nivel legislativo.

“Está claro que la cara más visible de la transformación impulsada por nuestra coalición es el aumento en el bienestar de las familias mexicanas. Hoy tienen mayores ingresos, lo cual significa no solamente que coman mejor sino que pueden atender otras necesidades que antes no podían solventar”, añadió.

Señaló que este Gobierno entendió que la paz se construye todos los días con resultados y que la tranquilidad es un derecho.

“Archivan a sus muertos”

RICARDO ANAYA, coordinador de senadores del PAN, centró su intervención en los indicadores de seguridad contenidos en el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo que esos resultados deben ser cotejados con los propios documentos y cifras oficiales.

“Vamos a revisar sus promesas con sus documentos, con sus cifras (…). Morena no entierra a sus muertos, los archiva”, reclamó.

El queretano puso en duda la lectura que ha dado la Federación a la información del órgano que mide la incidencia delictiva en el país: No lo digo con mis números, lo digo con los suyos, con los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (…). En una columna disminuyeron siete homicidios al día; en las otras dos aumentaron”.

Acusó al Gobierno de incumplir las ofertas con las que llegó al poder: “No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, de ahí que denunció que exista una narrativa oficial para imponer una verdad con su propia interpretación de los datos de seguridad.

“Lo que se repite mil veces desde el poder no es sólo una frase, es un juramento. Un juramento no se juzga con la balanza del adversario, se juzga con la propia”, dijo.

También propuso crear una Comisión Especial de Investigación sobre el huachicol fiscal, con integración plural.

“La oposición miente”

DEL LADO del partido en el poder, la senadora Martha Lucía Mícher rechazó los señalamientos desplegados por la oposición al informe presidencial.

“Hemos escuchado acusaciones, descalificaciones y pronósticos de desastre. En democracia es indispensable, la crítica es bienvenida; la mentira, no”, indicó la morenista en tribuna.

Al concluir la ronda de participaciones de representantes de las bancadas, declaró que “la oposición puede cuestionar, pero no borrar ni presentar sus privilegios perdidos como tragedias nacionales”.

La estridencia, dijo, no sustituye a los argumentos y una falsedad no se convierte en verdad por repetirse muchas veces.

Mícher Camarena consideró que México ha sido víctima “del fantasma de una derecha autoritaria y de nuevos fascismos” que recorre Europa y América Latina, “una derecha que convierte el programa en miedo, el odio en identidad y el privilegio en libertad. En México conocemos ese proyecto porque lo padecimos por más de cuatro décadas: el neoliberalismo”.

“Fue un proyecto de poder donde el capital gobierna con la desigualdad”, de ahí que insistió en que las acciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de los partidos que la llevaron al poder están enfocados en contrarrestar el daño que el neoliberalismo ha hecho al país. “Por ello elevamos a rango constitucional la igualdad sustantiva, fortalece la vida democrática y sirve”.