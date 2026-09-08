Mexicanos Primero advierte rezago de 25 años en aprendizajes de estudiantes

Durante por lo menos 25 años, el sistema de educación pública en México no ha logrado consolidar que los estudiantes alcancen los aprendizajes mínimos necesarios, advirtió la organización Mexicanos Primero, esto tras darse a conocer los resultados de la prueba PISA 2025.

El señalamiento evidencia, de acuerdo con la organización, “un problema estructural que ha persistido durante distintas administraciones y reformas educativas, sin que se haya conseguido garantizar de manera sostenida que niñas, niños y adolescentes desarrollen los conocimientos y habilidades fundamentales durante su trayectoria escolar”.

Mexicanos Primero ha advertido que el acceso a la escuela, por sí solo, no garantiza el derecho a aprender, pues uno de los principales retos del sistema educativo consiste en que los estudiantes no solamente permanezcan en las aulas, sino que logren adquirir los aprendizajes indispensables para continuar con éxito sus estudios y desenvolverse en su vida cotidiana.

La organización sostuvo que el rezago educativo debe ser atendido como un problema de largo plazo y no únicamente mediante cambios administrativos o modificaciones a los planes y programas de estudio.

El diagnóstico también plantea un desafío para las autoridades educativas, debido a que la falta de aprendizajes fundamentales puede tener consecuencias acumulativas en la trayectoria de los estudiantes, particularmente entre quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Ante este escenario, Mexicanos Primero ha insistido en “la necesidad de colocar el aprendizaje de los estudiantes como prioridad de la política educativa, además de contar con mecanismos que permitan identificar oportunamente los rezagos y establecer estrategias para atenderlos”.

El señalamiento ocurre en un contexto en el que México mantiene el reto de recuperar y fortalecer los aprendizajes fundamentales de millones de estudiantes, particularmente después de las afectaciones que dejó la interrupción de las clases presenciales durante la pandemia de COVID-19.

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FGR