CSP: México no es colonia ni protectorado de nadie

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, acudió al primer informe de actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, difundió en redes sociales un mapa en el que México aparece cubierto por la bandera estadounidense, la Presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó la soberanía del país y advirtió que no será colonia ni protectorado de ninguna nación extranjera.

“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió la Presidenta, sin hacer referencia a su homólogo estadounidense.

El mensaje se dio además unas horas después de que, durante su conferencia matutina, la sección “Humanismo Mexicano” fuera dedicada a Ignacio Ramírez El Nigromante, y a la defensa de la soberanía nacional durante el siglo XIX.

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Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, acudió al primer informe de actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ı Foto: Cuartoscuro

En la cápsula presentada por José Alfonso Suárez del Real se destacó que Ramírez perteneció a la generación de liberales que, junto con Benito Juárez, “defendieron la soberanía nacional, construyeron un proyecto de nación, fundaron la República Laica y sentaron las bases educativas, culturales y económicas para establecer un país moderno”.

Desde que Trump inició su segundo mandato, la administración mexicana ha enfrentado con Washington diferencias y negociaciones en asuntos como seguridad, migración y comercio, al tiempo que Sheinbaum ha insistido en que cualquier acuerdo debe partir del respeto a la soberanía nacional.

Durante el mensaje por su Segundo Informe de Gobierno, presentado la semana pasada, la Presidenta reconoció que la relación con Estados Unidos ha enfrentado “dificultades”, aunque aseguró que su decisión ha sido mantener la búsqueda permanente del entendimiento.

BASES CIENTÍFICAS. La mandataria también se pronunció este lunes sobre el planteamiento del presidente estadounidense para retirar la protección al lobo gris mexicano, especie que habita tanto en México como en Estados Unidos.

Sheinbaum destacó la importancia de mantener una política de protección de la biodiversidad y de atender los asuntos ambientales mediante información científica y coordinación entre las autoridades de ambos países, debido a que cualquier modificación en las medidas de protección del lobo gris mexicano podría tener implicaciones para su conservación y para las acciones coordinadas entre ambos países.

“Es una especie que es transfronteriza, no solamente está en Estados Unidos, también está en México, se llama lobo mexicano. Y tiene protección aquí en nuestro país. Y hay protocolos internacionales para la protección de especies en peligro de extinción; o dependiendo de su nivel en el número de ejemplares que existen, tienen un nivel de protección distinto.

“Entonces, evidentemente, pues lo que tiene que hacerse entre Estados Unidos y México es una coordinación. Vamos a ver si esto llega a ocurrir, porque no debería ser así, porque más allá de que están en los dos lados de la frontera, es una especie que tenemos que conservar”, señaló.

La orden ejecutiva denominada “Supporting America’s Ranchers” establece que, dentro de un plazo de 90 días, el secretario del Interior deberá determinar si el lobo gris y el lobo gris mexicano cumplen con los criterios de recuperación establecidos en la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Si la autoridad estadounidense determina que sí cumplen con esos criterios, deberá iniciar el proceso para retirarlos de la lista o reducir su nivel de protección.

“Anexa” a nuestro país en mapa de Norteamérica

| Por Claudia Arellano |

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes la imagen de un mapa de Norteamérica que generó polémica por incluir al territorio mexicano, así como los de Canadá, Cuba y Groenlandia, cubiertos con los colores de la bandera estadounidense.

El mapa fue compartido por el republicano en su plataforma Truth Social, y muestra una representación territorial en la que los colores de Estados Unidos abarcan países y territorios que actualmente son soberanos o pertenecen a otras naciones.

La imagen difundida este lunes también ocurre después de que Trump publicara recientemente otro mapa que modificaba el nombre del estado de Nuevo México, representándolo como “Nueva América”. Además, en la estrategia de seguridad nacional publicada por su gobierno a finales de 2025, Estados Unidos planteó fortalecer y ampliar su presencia en el continente, con el objetivo de recuperar una posición de influencia predominante en América Latina.

Imagen difundida por el titular del Ejecutivo estadounidense, ayer. ı Foto: Especial

Desde el inicio de su segundo mandato, el mandatario ha manifestado públicamente su interés en que Groenlandia forme parte de su país, además de plantear que Canadá se convierta en el estado número 51.

A estos posicionamientos se suma la decisión de su administración de utilizar el nombre de “Golfo de América” para referirse al Golfo de México dentro de Estados Unidos, medida que ha generado diferencias con México respecto al uso internacional de la denominación.

Tanto México como Canadá y Dinamarca, país al que pertenece Groenlandia, han rechazado las pretensiones territoriales planteadas por Trump.