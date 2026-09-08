Morena formaliza salida de senador Enrique Inzunza; leen oficio en el Pleno

El senador Enrique Inzunza Cázarez en su regreso al Senado, el 31 de agosto de 2026.

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado notificó formalmente a la Mesa Directiva la salida de Enrique Inzunza Cázarez de la bancada, con efectos a partir del 26 de agosto de 2026.

La comunicación fue realizada mediante un oficio fechado el 7 de septiembre y firmado por Nicolás Bellizia Aboaf, secretario técnico del grupo parlamentario. El documento cuenta con sellos de recepción de la Cámara de Senadores y de la Mesa Directiva correspondientes al 8 de septiembre.

Al pueblo de Sinaloa:

Al pueblo de México: pic.twitter.com/dFxxoAMUnd — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) August 26, 2026

En el escrito, Morena solicitó que la separación de Inzunza sea comunicada al Pleno del Senado, a fin de que se realicen los efectos legales, reglamentarios y administrativos correspondientes.

De acuerdo con el documento, la decisión deriva de una comunicación enviada por el propio senador, mediante la cual informó su determinación de dejar de formar parte del Grupo Parlamentario de Morena.

Con ello, la separación queda formalizada ante los órganos legislativos del Senado, aunque Inzunza mantiene su calidad de senador de la República.

🔴El Grupo Parlamentario de Morena solicitó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, notificar al Pleno sobre la salida del senador Enrique Inzunza de la bancada moren.



📷: @letroblesrosa https://t.co/i89mOWR6i3 pic.twitter.com/0FJzn57yYS — Azucena Uresti (@azucenau) September 8, 2026

En tanto, este martes, previo al inicio de actividades del Senado, el oficio fue leído ante el Pleno, con lo que se notificó oficialmente la separación de Inzunza de la bancada guinda.

La salida ocurre después de que Enrique Inzunza sinaloense reapareció públicamente en el Senado y rechazó señalamientos relacionados con presuntos vínculos con actividades delictivas.

“Soy constitucional y verídicamente inocente”, asegura Enrique Inzunza

El último día de agosto, Enrique Inunza regresó a sus actividades en el Senado de la República, tras cuatro meses de ausencia derivado de los señalamientos que hizo Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El regreso de Inzunza al Senado ocurrió después de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, hiciera lo propio tras un periodo similar de tiempo, en el que se ausentó del cargo por la misma causa. Sin embargo, el senador aseguró que su retorno no estaba relacionado con el del mandatario.

El legislador Enrique Inzunza, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

En declaraciones a la prensa, Enrique Inzunza aseguró que es “constitucional y verídicamente inocente” y negó ser un “narcolegislador”.

“No tengo absolutamente nada que ver, ningún temor. Soy abogado de mí mismo. No soy un hombre rico, soy un hombre honrado. [...] Más de cuatro meses han sido un plazo más que suficiente para que se concluya y se deslinden las responsabilidades”, dijo el senador en conferencia de prensa.

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