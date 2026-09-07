Senado notificará salida de Enrique Inzunza de Morena; prepara reasignación de comisión

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, informó que este martes el pleno será notificado sobre la separación de Enrique Inzunza del grupo parlamentario de Morena y adelantó que en los próximos días comenzará la reasignación de la Comisión de Estudios Legislativos, que encabezaba el sinaloense.

Mier explicó que la redistribución de ese órgano legislativo deberá respetar el peso de cada bancada, conforme al reglamento del Senado. Inzunza quedó sin grupo parlamentario después de separarse de Morena, mientras enfrenta señalamientos de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que establece el reglamento. Los senadores que no tienen un grupo parlamentario es un tema que compete exclusivamente a la designación y distribución por el peso que tiene cada uno de los grupos en el Senado para definir sus presidencias”, señaló el coordinador morenista.

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Además, indicó que su bancada realizará la nueva asignación, aunque todavía no existe una fecha definitiva porque varios integrantes solicitaron licencia y aún desconocen cuántos retomarán sus escaños. “Lo que sí sabemos es que va a ser ya en los próximos días”, afirmó.

🚨El presidente de la Jucopo del Senado, Ignacio Mier, informó que este martes se notificará al pleno la salida de Enrique Inzunza del grupo parlamentario de Morena.



Además, adelantó que en los próximos días se reasignará la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos,… pic.twitter.com/e5KnZTAC8l — Azucena Uresti (@azucenau) September 7, 2026

Para concretar los ajustes, el legislador perfiló la cuarta semana de septiembre como el periodo en el que podrían modificarse las presidencias que correspondan a Morena. “Tengo conocimiento y seguramente hacia la cuarta semana de septiembre podemos hacer la redistribución de las presidencias”, sostuvo.

Sobre el trámite inmediato, Mier precisó que este martes enviará a la Mesa Directiva el escrito relacionado con la separación de Inzunza para que el pleno tome conocimiento. “El escrito que firmó lo voy a enviar a la Mesa para que se informe al pleno”, puntualizó.

Fue el pasado 26 de agosto cuando Enrique Inzunza informó sobre su separación del grupo parlamentario de Morena, a través de una carta publicada en redes sociales dirigida al pueblo de México.

“Por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes”, escribió.

El senador Enrique Inzunza durante sesión en la Cámara de Senadores ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT