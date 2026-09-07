Ricardo Monreal confirma homenaje a Zenyazen Escobar

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó que la Cámara de Diputados rendirá homenaje al legislador de Morena, Zenyazen Escobar García, quien falleció recientemente.

Explicó que este martes se realizará un minuto de silencio y el presidente de la Mesa Directiva emitirá un pronunciamiento, mientras que el miércoles, durante la sesión presencial, se llevará a cabo un homenaje póstumo.

El coordinador morenista pidió evitar que el fallecimiento del diputado sea utilizado con fines políticos o electorales y sostuvo que debe esperarse a que la Fiscalía General de la República determine qué ocurrió con base en las investigaciones y peritajes. “No se lucre, que no se aproveche una tragedia para efectos políticos, electorales”, pidió.

Indicó que “vamos a esperar y dar oportunidad a que la Fiscalía General de la República exprese, de acuerdo con las pruebas, los peritajes que se tengan, qué fue lo que sucedió. Ha sido muy lamentable, porque de hecho era muy joven, 42 años”.

Hoy, en reunión de la Jucopo, definimos la ruta de los trabajos parlamentarios para las sesiones de esta semana. Analizaremos el Segundo Informe de Gobierno en materia de política interior y exterior, además de conmemorar el Día Internacional de los Afrodescendientes. pic.twitter.com/90DXqNQK11 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 7, 2026

Después del homenaje, los grupos parlamentarios que así lo decidan podrán realizar intervenciones de un minuto desde sus curules. Subrayó que esto “no es extraordinario, sino es un procedimiento ordinario que se lleva a cabo en todos los casos de ausencia de legisladores propietarios”.

Finalmente, Monreal informó que Ángel Etiem Jiménez Castañeda, suplente de Zenyazen Escobar, será llamado esta semana para ocupar la curul, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes y presentado el acta de defunción.

Recibirán paquete económico

Monreal Ávila, afirmó que el Paquete Económico 2027, que será recibido por la Cámara de Diputados mañana a las 18:00 horas, será responsable y estará acorde con la realidad que enfrenta el país. Señaló que el paquete deberá permitir al Gobierno federal hacer frente a los gastos que requiere la nación.

Respecto a la posibilidad de que se contemplen nuevos impuestos, el legislador aseguró que hasta el momento no tiene conocimiento de que estén incluidos. Consideró que las versiones al respecto corresponden a especulaciones y a posturas políticas de los distintos grupos parlamentarios, aunque subrayó que la discusión apenas comenzará.

El presidente de la Jucopo también informó que ha mantenido conversaciones con el secretario de Hacienda, quien le ha adelantado que el paquete contempla medidas para combatir la evasión y la elusión fiscal.

Entre estas acciones se incluirían mecanismos previstos o que serán contemplados en la legislación, una vez que sean aprobados por el Congreso, con el objetivo de evitar prácticas mediante las cuales se evadan, eludan o quebranten las obligaciones fiscales a través de empresas factureras.

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LMCT