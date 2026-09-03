No hay miedo por doble nacionalidad: Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en San Lázaro defendió la iniciativa de Sheinbaum para impedir que futuros presidentes mantengan otra nacionalidad; afirmó que existe preocupación por una “doble calidad de intereses”.

“No hay miedo”, aseguró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, al ser cuestionado sobre si la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para restringir la doble nacionalidad de quienes aspiren a la Presidencia responde a una preocupación del Gobierno federal ante la posibilidad de que un ciudadano binacional llegue al poder.

El legislador matizó que, más que temor, existe una preocupación por los posibles conflictos de intereses que podría enfrentar una persona que, además de ser mexicana, conserve la nacionalidad de otro país.

“Yo creo que lo que se tiene, más que miedo, es que haya una doble calidad de intereses cuando eres ciudadano norteamericano o español con la nacionalidad mexicana”, sostuvo.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política ı Foto: Cámara de Diputados

Monreal consideró que esa preocupación es “justificada” y respaldó que quien llegue a ocupar la Presidencia de la República tenga únicamente la nacionalidad mexicana.

“Solo tenga una nacionalidad. En el caso que va a ser presidente de la República, solo debe de tener una nacionalidad y por eso respaldo la iniciativa de la presidenta”, afirmó.

Ante la pregunta expresa de si Morena o el Gobierno federal temen que un ciudadano con doble nacionalidad pueda acceder a la Presidencia, Monreal rechazó que se trate de miedo.

Sin embargo, su argumento fue precisamente la posibilidad de que la doble nacionalidad genere una “doble calidad de intereses”, particularmente cuando la segunda ciudadanía corresponde a países como Estados Unidos o España.

La postura del coordinador morenista implica que, desde su perspectiva, la reforma busca establecer una condición adicional de exclusividad para quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo federal: que al momento de competir por la Presidencia no mantengan una segunda nacionalidad.

Monreal también planteó que la propuesta no tendría necesariamente que convertirse en una prohibición absoluta para quienes actualmente poseen doble nacionalidad.

Explicó que, de aprobarse la reforma, una persona que tenga dos nacionalidades y aspire a la Presidencia podría conservar su derecho a competir si renuncia a una de ellas antes de registrarse como candidata o candidato.

“Antes de ser candidato o candidata puede renunciar a una de ellas. Tiene salvación la propuesta para que no se afecte a ninguna persona”, señaló.

El coordinador de Morena aclaró que todavía no puede anticipar si el proyecto sufrirá modificaciones, pues será la Comisión de Puntos Constitucionales la que inicie formalmente el análisis.

De acuerdo con su calendario, las comisiones comenzarían el proceso de dictaminación entre el 9 y 10 de septiembre, mientras que la discusión en el Pleno podría ocurrir durante la tercera semana de septiembre.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados.https://t.co/mHeC1TIoeP — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 3, 2026

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LMCT