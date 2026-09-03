Por una mesa, abogado de El Mayo Zambada protagoniza pelea en restaurante de Polanco

El abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez protagonizó una violenta trifulca en las inmediaciones del restaurante El Karisma en Polanco.

El abogado de “El Mayo” Zambada, Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste y por actuar como intermediario de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, participó el pasado domingo 30 de agosto en una trifulca en las inmediaciones del restaurante El Karisma, ubicado en la colonia Polanco, tras reaccionar con violencia cuando el personal no le asignó una mesa que presuntamente ya se encontraba reservada.

De acuerdo con testimonios de transeúntes y video difundidos en redes sociales sobre el incidente, el conflicto inició dentro del establecimiento cuando el litigante, vestido con una camisa Burberry, intentó agredir físicamente a un mesero y al gerente del lugar.

La situación provocó el rechazo inmediato de los clientes presentes, quienes manifestaron su descontento hacia el litigante con frases como “no lo queremos”, mientras le exigían que se retirara del sitio.

Durante el altercado, el abogado de “El Mayo” Zambada respondió con insultos, empujones y amenazas directas hacia las personas que registraban el suceso en video, lanzando consignas como “¿Sabes quién soy, pend***?” y “No me toques, pend***. No se te ocurra tocarme”.

Un acompañante intentó contenerlo físicamente en la vía pública para evitar que la confrontación derivara en una agresión de mayor magnitud, mientras comensales solicitaban la presencia de la policía para controlar el altercado.

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Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo” Zambada, reaparece ahora en una trifulca en Polanco.



Es el mismo abogado que desató polémica por sus fotografías con figuras de Morena, incluida Claudia Sheinbaum, quien públicamente negó conocerlo.



De la foto… pic.twitter.com/L4nDhHPb7L — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) September 3, 2026

La confrontación continuó cuando un elemento de la policía intervino para mediar en el sitio y solicitó refuerzos.

En ese momento, el litigante encaró al uniformado y lanzó amenazas directas exigiendo que se comunicara por teléfono con sus superiores.

“Háblale, háblale, háblale. Márcale, márcale. Márcale, cab***, márcale”, decía.

Ante la tensión, los testigos presentes reiteraron el pedido de auxilio para que una patrulla acudiera directamente al restaurante El Karisma.

El abogado de “El Mayo” Zambada, quien ha fungido como defensor legal de Miguel Ángel Treviño Morales, además de asesor del gobierno de Tamaulipas, fue sancionado en abril pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, autoridad que en mayo detalló que el abogado ayudó a “El Z-40” a sortear los señalamientos financieros en su contra.

Hasta el momento, Juan Pablo Penilla Rodríguez no ha emitido declaraciones ni ha presentado su versión oficial de los hechos.

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JVR