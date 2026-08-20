Dan prisión preventiva a testigo clave en el secuestro de ‘El Mayo’ y el homicidio de Héctor Cuén

Detenido Fausto "N", implicado en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y asesinato de Héctor Melesio Cuén.

Un juez federal vinculó a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra Fausto “N”, considerado testigo clave en las investigaciones federales sobre el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el homicidio del político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Por disposición judicial, el imputado permanecerá recluso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, en tanto se desahogan las etapas complementarias del proceso penal en su contra.

La audiencia inicial se llevó a cabo a puerta cerrada a solicitud expresa de la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que argumentó razones de seguridad nacional y la necesidad de resguardar la integridad de los involucrados en el caso por ser considerado un caso de Seguridad Nacional.

La defensa de Fausto “N” solicitó tiempo, por lo que el juez federal de la causa determinó aplazar la audiencia inicial. Ahora, el desahogo de la comparecencia se reanudará el próximo lunes 24 de agosto a las 10:00 horas.

El imputado fue aprehendido el pasado 19 de agosto de 2026 en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento.

Dicha detención se da en el marco de las investigaciones federales vinculadas al secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y al homicidio del político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Los actos derivaron en la captura de “El Mayo” por autoridades estadounidenses el pasado 25 de julio de 2024.

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JVR