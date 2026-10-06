La unidad tendrá que esperar

Por cierto que mientras Morena llama a cerrar filas en Nuevo León, Tatiana Clouthier deja claro que su equipo decidió no incorporarse a la estructura de Clara Luz Flores. En una entrevista, ayer, la exsecretaria de Economía relató que reunió a alrededor de un centenar de colaboradores, en su mayoría morenistas, quienes también rechazaron la designación de la coordinadora estatal. Incluso planteó que la decisión podría facilitar el triunfo de Movimiento Ciudadano o de una eventual alianza PAN-PRI. Una lectura suya que, nos hacen ver, muestra la distancia que tiene hacia la dirigencia nacional guinda. Clouthier mantiene su respeto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero sigue ubicando el diferendo en el partido. Así que el “hablen con ella” que sugirió la mandataria ayer durante su mañanera —acompañado con expresiones de alta consideración— tiene tarea: escuchar a Tatiana y convencer a quienes trabajaron con ella. La coordinación ya está definida; la unidad, todavía por construirse.