• Duarte se queda

Y fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la que le vino a ajustar el guion a quienes, nos comentan, ya daban por hecha la salida de Horacio Duarte de la Secretaría General de Gobierno. Y es que la mandataria declaró que el funcionario —quien, por cierto, ha sido su mano derecha en su administración—, sigue en el puesto. “Ha hecho un trabajo muy bueno, es una persona que tiene la capacidad, tiene la experiencia y ha ayudado mucho en esta administración”, refirió la maestra, a pregunta de reporteros. Tras lo anterior, nos dicen, varios han tomado nota de que el golpeteo político al final tuvo el efecto que algunos hubieran esperado. Por cierto que el funcionario también aprovechó para dar un mensaje de cierre de filas con la gobernadora. Ha señalado que su compromiso está con Delfina Gómez, con la Presidenta Claudia Sheinbaum y con el pueblo mexiquense. La supuesta sacudida que habría en el gabinete mexiquense, finalmente no se dio.

• Captura en Acapulco

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Y fue la Fiscalía General del Estado de Guerrero la que ayer detuvo a Jonathan “N”, presunto responsable del asesinato del periodista Eduardo Flores, ocurrido en Acapulco el pasado 14 de noviembre. La institución a cargo de Zipacná Torres Ojeda dio cuenta de que la captura se logró tras obtener una orden de aprehensión en contra del presunto responsable por el delito de homicidio calificado. La detención fue resultado de una acción coordinada entre la propia Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. “Cabe señalar que las investigaciones no identificaron indicios que vinculen el homicidio con la actividad periodística de la víctima ni con un posible crimen de odio”, refirió también. La muerte del comunicador había generado una fuerte ola de indignación y un clima de zozobra.

• “No me meto”

Entre maroma y maroma, la verdad se asoma, ¿o cómo era el dicho? Quién sabe. El caso es que ayer eso se les vino a la mente a muchos de los que escucharon la respuesta del secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, sí, el hermano del expresidente, a la pregunta del diputado local perredista Javier Cabrera Sandoval en el sentido de si el senador morenista Adán Augusto López, debería enfrentar consecuencias por el caso del exmando policial tabasqueño Hernán Bermúdez Requena, quien enfrenta acusaciones por sus presuntos vínculos con la organización criminal La Barredora. “Ahí sí ya no me meto”, respondió el funcionario. Cabrera le preguntaba hasta dónde debían llegar las responsabilidades políticas y al respecto Pepín completó: “Yo no puedo responder una pregunta por Adán o por el capitán éste que piloteó la nave ésta de Tabasco, muy al ras del suelo, por cierto”, en alusión a Manuel Merino, quien, es sabido, es precisamente piloto. Dijo también que si hay pruebas, que se castigue, sea quien sea. ¿Qué tal?

• Reducción de la deuda de Pemex

Relevante, nos comentan, la información dada a conocer ayer por Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía, sobre la reducción de la deuda de esa empresa del Estado. A través de un gráfico bastante claro, se aprecia que entre 2012 y 2018 ésta se incrementó 74.9%, al pasar de 60.5 mil millones de dólares a 105.8 mil mdd. La cifra alcanzó un máximo en 2020 —con 113.2 mil mdd—y fue a partir de 2021 que comenzó a presentar una trayectoria descendente. Al tercer trimestre de este año ha alcanzado su nivel más bajo, al colocarse en 77.6 mil millones de dólares. Reporta Pemex además otro dato importante: la deuda de corto plazo disminuyó 43.5% respecto a septiembre de 2025 y su participación en la deuda financiera total pasó de 24.0% al 14.2% al cierre del tercer trimestre de 2026, reduciendo la concentración de obligaciones con vencimiento inmediato y mejorando la posición de liquidez de la empresa. Ahí los datos.

• Pleito entre embajadas

Nos hacen ver que, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum se reunía con su par chino Xi Jinping y también alistaba una bilateral con Donald Trump, en una muestra de que la diplomacia es el mejor recurso para la convivencia pacífica de las naciones, resulta que las embajadas de Pekín y Washington en México se enfrascaron en un pleito por el fentanilo. Fue en las redes sociales, espacio en el que se dieron hasta con la cubeta, nos hacen ver. Y es que la representación estadounidense difundió un gráfico de la DEA y señaló a empresas ubicadas en China como una de las principales fuentes de precursores químicos para los traficantes. La embajada china no lo dejó así y le devolvió el señalamiento: atribuyó esa misma crisis a fallas regulatorias de Estados Unidos y al abuso de fármacos. De paso, le pidió dedicar su “valioso tiempo de trabajo” a cooperar con México. Auch.

• Jacobo saca la calculadora

Y hablando de los ex del INE, el que salió a poner cifras sobre la mesa fue Edmundo Jacobo Molina. El exsecretario ejecutivo del órgano dijo que, tras consultar con antiguos colegas, ubicó tres contratos de su gestión que podrían corresponder a las empresas que se han aludido en estos días en medio de la fiscalización al Instituto: uno de 40 mil pesos, otro de 60 mil y uno más de 450 mil. En una conferencia de Somos, partido en el que ahora milita, aseguró que los tres se adjudicaron mediante concursos públicos, por lo que no ve mayores inconvenientes. El ahora miembro del partido rosado remató: “Yo ni conozco a los señores”, en referencia a los representantes de dichas compañías. También recordó que la documentación del INE es pública. Ahí dejó la cuenta y la invitación a echar un vistazo a los expedientes.