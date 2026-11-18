Y fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la que le vino a ajustar el guion a quienes, nos comentan, ya daban por hecha la salida de Horacio Duarte de la Secretaría General de Gobierno. Y es que la mandataria declaró que el funcionario —quien, por cierto, ha sido su mano derecha en su administración—, sigue en el puesto. “Ha hecho un trabajo muy bueno, es una persona que tiene la capacidad, tiene la experiencia y ha ayudado mucho en esta administración”, refirió la maestra, a pregunta de reporteros. Tras lo anterior, nos dicen, varios han tomado nota de que el golpeteo político al final tuvo el efecto que algunos hubieran esperado. Por cierto que el funcionario también aprovechó para dar un mensaje de cierre de filas con la gobernadora. Ha señalado que su compromiso está con Delfina Gómez, con la Presidenta Claudia Sheinbaum y con el pueblo mexiquense. La supuesta sacudida que habría en el gabinete mexiquense, finalmente no se dio.

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