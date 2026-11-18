La ANUIES señaló a inicios de noviembre pasado que hay autoridades que han intentado influir en la asignación de presupuestos de algunas universidades.

En el último mes, al menos nueve universidades autónomas estatales atravesaron por paros y demás acciones de protesta al interior de sus comunidades estudiantiles o planta laboral.

El común denominador: cuestionamientos e inconformidades con el ejercicio presupuestal y con la falta de contundencia perceptible por parte de sus autoridades para atender demandas que garanticen las condiciones para la formación profesional de los jóvenes y las garantías salariales de quienes allí trabajan.

Esto se suma a la convulsión que actualmente sacude a instituciones de educación superior de estatus federal, como las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), o sectores dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de Chapingo.

El Tip: el 11 de noviembre pasado, el Comité de Huelga del sindicato de la Universidad de Zacatecas inició un paro laboral; más de 40 mil estudiantes fueron afectados.

Un foco rojo activo se encuentra en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde se estima que alrededor de 170 estudiantes podrían quedar sin clases si el Sindicato Único de Trabajadores de la UAS estalla en huelga indefinida, como se advirtió la semana pasada.

Las secciones Administrativos y Académicos del SUNTUAS amagaron con detener sus labores, si las autoridades no garantizan, antes del 19 de noviembre, la liberación de recursos extraordinarios para pagar salarios y prestaciones de fin de año, al advertirse una crisis financiera que podría retrasar el cumplimiento de las obligaciones salariales en el último bimestre escolar.

Reconociendo la adversidad financiera de la institución, la rectoría a cargo del doctor Jesús Madueña Molina, pidió una prórroga al emplazamiento de huelga para finales de mes.

Este fin de semana se avizoró una primera salida, con la autorización del gobierno estatal que adelantó 300 millones de pesos que servirán para cubrir parte del pago de la primera quincena del mes. De este monto, 210 millones de pesos provienen de la aportación estatal y los 90 millones restantes con el esquema de crédito.

Otro conflicto reciente, que también fue iniciado por trabajadores, fue en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde el Sindicato de Personal Académico levantó el paro que inició la semana pasada para exigir que la rectoría entregara información de la nómina universitaria, bajo la advertencia de que estallaría en huelga en febrero del siguiente año.

Tras negociaciones con la rectoría, se consiguió que se le exponga a detalle la situación que enfrenta esta entidad académica, en la cual se ha identificado un déficit de más de 700 millones de pesos.

Aunque el paro se frenó, los agremiados no descartaron retomar su protesta si no se cumple con sus demandas inmediatas. Además, hay unidades como la de Odontología, en donde se continuará con la suspensión por adeudos en primas de antigüedad y bonos laborales.

Otra universidad que también sufrió afectaciones a sus actividades, pero reanudó, fue la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde sólo duró unas horas, en medio de una confrontación entre su sindicato y la rectora Yaraví Ávila, de quien exigen destitución y la acusan de intentar mantenerse en el cargo con observaciones pendientes ante la Auditoría Superior de la Federación.

Otras que recurrieron a la suspensión temporal y marchas en el último mes fueron la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde además de inconformidades con el gasto de recursos, otro motivo fue la exigencia de seguridad tras el asesinato de un alumno, igualmente en la Autónoma de San Luis Potosí, donde igualmente protestaron contra la violencia y el incumplimiento de compromisos hechos desde el año pasado.

Sin llegar a un paro, pero sí a bloqueos en arterias viales y jornadas para exponer sus quejas, estudiantes y trabajadores de las universidades de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua y Morelos también evidenciado conflictos en sus planteles.

Las protestas se insertan en medio de la crisis financiera que la Subsecretaría de Educación Superior identifica en al menos 18 de las 35 universidades estatales autónomas, como lo dio a conocer este diario a mediados de octubre.

Otra alerta ha sido planteada desde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), cuyo secretario general, Luis Armando González Plascencia, acusó que hay cuatro gobiernos estatales que han buscado intervenir en la autonomía de las casas de estudio a través de reformas a sus constituciones relacionadas a la designación de rectores.

Sin embargo, también ocurre en una oleada de cuestionamientos que desde las comunidades internas han lanzado contra las administraciones de sus planteles y las erogaciones consideradas cuestionables, como lo que hoy mantiene a las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en paro desde casi un mes, luego de conocerse de la compra de seis autos con un valor por arriba de los 800 mil pesos a cargo de la rectoría que hoy ocupa Gustavo Pacheco López.