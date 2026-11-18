Integran la caravana migrante hasta dos mil personas que avanzan por la costa de Chiapas, entre ellas mujeres embarazadas y alrededor de 350 niñas y niños, quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad por las largas caminatas, las altas temperaturas y la falta de atención médica de las autoridades mexicanas.

Brenda González, encargada del área de Salud de la organización Madre Tierra México, informó que el contingente está conformado principalmente por personas originarias de Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela.

En entrevista para el programa Al mediodía con Solórzano del canal de Youtube de La Razón, explicó que inicialmente se calculaba que el éxodo estaba integrado por 800 personas; sin embargo, durante el acompañamiento que la organización realizó desde Escuintla, contabilizaron entre mil 500 y dos mil migrantes.

350 Niñas y niños viajan con el contingente que salió en Chiapas.

Advirtió que el contingente presenta un panorama complicado en materia de salud, pues entre sus integrantes hay personas con lesiones, cuadros de deshidratación y quemaduras provocadas por las altas temperaturas que enfrentan durante su recorrido.

También denunció que, desde que comenzaron a acompañar a la caravana, no han observado presencia de autoridades municipales, estatales o federales que proporcionen asistencia a los migrantes.

González recordó que la ONG acompaña a migrantes desde 2018, con el propósito de brindar apoyo y hacer menos complicado su tránsito por el país.

Pese a las dificultades, aseguró, los integrantes de la caravana se mantienen agrupados y con el ánimo de continuar su camino a Estados Unidos, aunque reconoció que durante el trayecto pueden enfrentar ofrecimientos de permisos migratorios o acciones que deriven en la desintegración del grupo.

Al momento de la entrevista, los migrantes descansaban en Mapastepec, desde donde tenían previsto reanudar su caminata rumbo a Pijijiapan, en la zona costera de Chiapas.