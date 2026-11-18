La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que ninguna de las 24 caravanas migrantes identificadas por las autoridades mexicanas desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump ha llegado a la frontera con Estados Unidos.

Horas después, la funcionaria se reunió con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, para abordar la coordinación migratoria, en medio de la amenaza del presidente republicano de imponer aranceles adicionales a los productos mexicanos si el país no frena el avance de esos grupos.

Tras el encuentro de este martes 17 de noviembre, Johnson sostuvo que la coordinación con el Gobierno mexicano ha contribuido a frenar el avance de las caravanas hacia la frontera común y a combatir las redes de tráfico de personas. En un mensaje difundido en su cuenta oficial, el diplomático retomó declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la contención de estos contingentes.

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El Dato: Entre enero de 2025 y noviembre de este año, el Gobierno federal ha atendido 24 caravanas migrantes en el sur, y ninguna avanzó hacia la frontera con Estados Unidos.

“Estamos logrando resultados que salvan vidas y que, al mismo tiempo, contribuyen a evitar que las caravanas de migrantes lleguen a la frontera entre los Estados Unidos y México”, afirmó el embajador.

En la reunión también participaron el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Arturo Medina Padilla. El mensaje de Johnson se centró en los resultados que atribuyó a la cooperación bilateral y dejó sin precisar si del encuentro derivaron nuevas medidas o acuerdos. Tampoco detalló detenciones u operativos específicos contra las redes de tráfico de personas.

Por la mañana, en la conferencia presidencial, Rodríguez explicó que las caravanas procedentes de Centroamérica ingresaron principalmente por Chiapas y que algunas llegaron al sur de Oaxaca. Atribuyó la contención de esos grupos a las acciones de orientación y acompañamiento de las autoridades mexicanas durante su tránsito por el país.

Rosa Icela Rodríguez en reunión con Johnson, ayer ı Foto: Especial

“A México, a Chiapas y en algunos casos al sur de Oaxaca, han llegado 24. Pero al momento, y por eso digo hechos, no ha habido absolutamente ninguna caravana que llegue a la frontera norte”, sostuvo.

La titular de Gobernación precisó que en Mapastepec, Chiapas, se encuentra una caravana de 781 personas, principalmente de Honduras y El Salvador. Dijo que personal del INM se ha acercado al contingente para conocer la situación de sus integrantes, informarles sobre las opciones que tienen en México y ofrecer apoyo a quienes decidan regresar a sus países de origen.

“Una de las acciones que hacemos, como el Instituto Nacional de Migración, es persuadirlos, convencerlos, darles la información de que no hay posibilidades de pasar hacia los Estados Unidos. Entonces, se habla, se les da la información, unos para que retornen a sus países”, declaró la funcionaria.

Rodríguez indicó que parte de los integrantes del contingente ya regresó a sus países. Añadió que quienes deseen permanecer en México pueden acceder a opciones de regularización y trabajar en entidades donde se requiera mano de obra, siempre que cumplan con las disposiciones migratorias.

La secretaria aseguró que el Gobierno mantendrá esas vías de atención con respeto a los derechos humanos de las personas en situación migratoria irregular.

El lunes, Trump había insistido en que México debe contener el avance de las caravanas hacia la frontera; afirmó que su gobierno impedirá el ingreso de los migrantes y condicionó la imposición de aranceles adicionales a la actuación de las autoridades mexicanas.

“No los dejaremos entrar, y México los detendrá. Y si no lo hacen, impondremos fuertes aranceles a México”, declaró el mandatario del vecino país.

Señala ONG que 2 mil personas van en éxodo

| Por Claudia Arellano |

integran la caravana migrante hasta dos mil personas que avanzan por la costa de Chiapas, entre ellas mujeres embarazadas y alrededor de 350 niñas y niños, quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad por las largas caminatas, las altas temperaturas y la falta de atención médica de las autoridades mexicanas.

Brenda González, encargada del área de Salud de la organización Madre Tierra México, informó que el contingente está conformado principalmente por personas originarias de Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela.

En entrevista para el programa Al mediodía con Solórzano del canal de Youtube de La Razón, explicó que inicialmente se calculaba que el éxodo estaba integrado por 800 personas; sin embargo, durante el acompañamiento que la organización realizó desde Escuintla, contabilizaron entre mil 500 y dos mil migrantes.

350 Niñas y niños viajan con el contingente que salió en Chiapas.

Advirtió que el contingente presenta un panorama complicado en materia de salud, pues entre sus integrantes hay personas con lesiones, cuadros de deshidratación y quemaduras provocadas por las altas temperaturas que enfrentan durante su recorrido.

También denunció que, desde que comenzaron a acompañar a la caravana, no han observado presencia de autoridades municipales, estatales o federales que proporcionen asistencia a los migrantes.

González recordó que la ONG acompaña a migrantes desde 2018, con el propósito de brindar apoyo y hacer menos complicado su tránsito por el país.

Pese a las dificultades, aseguró, los integrantes de la caravana se mantienen agrupados y con el ánimo de continuar su camino a Estados Unidos, aunque reconoció que durante el trayecto pueden enfrentar ofrecimientos de permisos migratorios o acciones que deriven en la desintegración del grupo.

Al momento de la entrevista, los migrantes descansaban en Mapastepec, desde donde tenían previsto reanudar su caminata rumbo a Pijijiapan, en la zona costera de Chiapas.

DEA eleva el tono contra la relación política-narco

| Por Elizabeth Hernández |

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, acusó que la corrupción en México fortalece las redes de los cárteles y advirtió que la agencia a su cargo expondrá los vínculos entre organizaciones criminales y los actores políticos que las protegen, ya que señaló en redes sociales que “La corrupción en México alimenta las redes de los cárteles que amenazan a nuestras comunidades”.

El funcionario ratificó que la DEA buscará exponer esas conexiones para proteger a los estadounidenses y cerró su mensaje con una advertencia: “No vamos a dar marcha atrás”.

Apenas la semana pasada, Terry Cole había colocado el desmantelamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entre las prioridades de su agencia, con una estrategia dirigida contra los principales líderes, estructuras financieras y operaciones internacionales, además de las redes de apoyo que sostienen sus actividades. Entre estos, incluyó a los funcionarios públicos que ofrecen protección al crimen organizado.

“La corrupción y el narcotráfico van de la mano, independientemente del cargo político”, sostuvo el funcionario al advertir que tanto la DEA como el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (NHS por sus siglas en inglés) irán tras quienes utilicen sus posiciones para facilitar las actividades delictivas de estas células.

Durante la última semana, Cole ha reiterado en distintos pronunciamientos su intención de perseguir tanto a los narcotraficantes como a quienes les brindan protección. La primera advertencia llegó después de que un tribunal federal de Estados Unidos condenara a Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador del CJNG, a cumplir más de 22 años de prisión.

Cole retomó sus señalamientos dos días después, tras la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. En esa ocasión, recordó el asesinato del agente Enrique Kiki Camarena en 1985 y advirtió que “su sacrificio nunca será olvidado, ni tampoco los criminales y la corrupción detrás de su muerte”, al reiterar que la búsqueda de verdad y justicia continuará.

Estos pronunciamientos ocurrieron tras el encuentro que el director de la DEA sostuvo en la Ciudad de México con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Durante la reunión, ambos abordaron investigaciones financieras, intercambio de información sobre estructuras delictivas, solicitudes de colaboración y asuntos de extradición.

García Harfuch explicó que este tipo de encuentros con autoridades estadounidenses ocurre cada tres o cuatro meses y forma parte de los mecanismos habituales de cooperación en seguridad. También señaló que mantiene contacto con otras agencias de ese país y descartó que la reunión respondiera a una solicitud extraordinaria del gobierno de EU.

Las acusaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales tampoco son nuevas. En julio, el Gabinete de Seguridad rechazó señalamientos similares por considerar que carecían de sustento y destacó la detención de más de 80 servidores y exservidores públicos en el marco del operativo Enjambre, entre ellos siete alcaldes en funciones, por su presunta participación en actividades delictivas.