César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, fue aprehendido por la FGR, el 18 de octubre de 2026, por traición a la patria

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito admitió el recurso que presentó la defensa de César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, para intentar revertir su vinculación a proceso por el presunto delito de traición a la patria. Los magistrados fijaron para el próximo 20 de enero de 2027 la audiencia en la que revisarán los argumentos contra la resolución que mantiene al exfuncionario en prisión.

La determinación consta en un acuerdo del 13 de noviembre, correspondiente a la toca penal 211/2026, mediante el cual el órgano jurisdiccional consideró que la impugnación reúne los requisitos legales para su revisión. La diligencia está programada para las once de la mañana y tendrá lugar por videoconferencia.

De acuerdo con el documento, la magistrada Karla Pinedo, presidenta sustituta del tribunal, ordenó continuar con el trámite judicial. Además, las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 (Cefereso 1), conocido como El Altiplano, deberán facilitar la participación del exfiscal en la audiencia.

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El Tip: La participación de dos agentes de la CIA en el operativo antidrogas de abril de 2026 salió a la luz tras un accidente en la sierra de Chihuahua, donde murieron.

Jáuregui Moreno permanece en ese penal de máxima seguridad, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La admisión del recurso no modifica su situación jurídica, pues la resolución que lo sujetó a proceso sigue vigente.

El caso llegó a segunda instancia después de que el juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes determinó, el pasado 25 de octubre, que existían elementos suficientes para iniciar un procedimiento penal contra el exfuncionario.

2 Agentes de la CIA murieron en el accidente

La defensa del exfiscal sostiene que no existen pruebas de que Jauregui conociera o autorizara la presencia de agentes estadounidenses en un operativo vinculado a desmantelar un narcolaboratorio en el municipio de El Pinal, en Chihuahua. Sus abogados también cuestionaron que los hechos constituyan el delito de traición a la patria, por lo que recurrieron a una instancia superior para solicitar la revisión de la decisión judicial.