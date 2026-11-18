La salida de funcionarios cercanos al entorno de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, alcanzó dos áreas estratégicas del organismo: la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ).

Mario Alberto Alejo, quien encabezaba la UTF y fue asesor del consejero electoral Jorge Montaño Ventura, y Anahí Silva Tosca, titular de Asuntos Jurídicos, presentaron sus renuncias con efectos a partir del 16 de noviembre. Ambos llegaron a sus cargos en abril pasado, pese a los cuestionamientos sobre su experiencia profesional para ocupar esas responsabilidades.

Con estas dos salidas, suman 32 las renuncias contabilizadas, tomando como base las 30 bajas que el INE reportó el pasado 3 de noviembre y agregando las dos separaciones conocidas posteriormente. La cifra corresponde a este recuento y no a un nuevo balance oficial del instituto.

El nombramiento de Alejo García provocó una confrontación entre Taddei y los consejeros Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz, quienes cuestionaron que no acreditara la experiencia necesaria para encabezar el área responsable de fiscalizar los recursos de partidos políticos y campañas electorales.

Los tres consejeros impugnaron la designación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que el funcionario no reunía el perfil requerido. Sin embargo, el 10 de junio pasado, la autoridad jurisdiccional confirmó el nombramiento realizado por Taddei.

Antes de asumir la titularidad de Fiscalización, Alejo García se desempeñó como asesor de Jorge Montaño desde 2023 hasta abril de 2026. Tanto él como Anahí Silva eran cercanos al consejero electoral y estaban vinculados al grupo político del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.

La salida de ambos funcionarios se suma a la revisión de la estructura directiva del organismo, luego de la renuncia de Taddei y de los cuestionamientos sobre nombramientos realizados durante su administración. Las dos áreas que quedan sin titulares tienen responsabilidades centrales para la operación del INE, particularmente en la fiscalización de los recursos de los actores políticos y la atención de los asuntos jurídicos.

A través de un comunicado, el instituto informó que las actividades de la UTF y la DEAJ siguen sin interrupción, a cargo del personal de ambas áreas y conforme al Plan Integral y calendario electoral 2026-2027.