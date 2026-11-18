El Instituto Nacional Electoral (INE) concretó el nombramiento de cinco encargados de despacho para cubrir posiciones clave en su estructura ejecutiva, dentro del proceso de reestructuración institucional que enfrenta el organismo luego de la salida anticipada de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia.

Las designaciones, que surtieron efecto entre el 16 y el 17 de noviembre, responden a la necesidad de mantener en plena operación las áreas estratégicas del instituto rumbo al proceso electoral federal 2026-2027. Estos movimientos se producen después de que se reportaran 30 bajas por renuncia en su plantilla al corte del 3 de noviembre, de las cuales 17 correspondían a personal adscrito directamente a la oficina de la expresidenta.

Entre las posiciones que quedaron vacantes tras esa ola de dimisiones destacan la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), luego de la salida de José Alberto Pérez de Acha, y la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND), que encabezaba Iliana Araceli Hernández Gómez.

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El Dato: el instituto presentó una plataforma digital que permitirá administrar las solicitudes de verificación de aspirantes a cargos de elección popular rumbo a los comicios de 2027.

En una decisión colegiada en la que participaron las 10 consejerías bajo la presidencia provisional de Blanca Yassahara Cruz García, el Consejo General optó por cinco cuadros con amplia experiencia interna y trayectoria técnica dentro del sistema electoral mexicano: Karla Sofía Sandoval Domínguez, Juan Gabriel García Ruiz, Ariadna Morales Puente, Itzel Aguilar Ambrocio y Yesenia Flores Arenas.

Para encabezar la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), a partir del 16 de noviembre, fue nombrada Karla Sofía Sandoval Domínguez, quien es licenciada en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y cuenta con estudios de maestría en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Con más de 20 años de experiencia en instituciones públicas federales y locales enfocada en la profesionalización del servicio público y los sistemas de carrera, antes de asumir esta encargaduría se desempeñaba como directora de la Carrera Profesional Electoral del INE, puesto desde el cual condujo dos concursos de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional y 11 certámenes internos de ascenso.

A lo largo de su trayectoria también fungió como subdirectora de Formación en el IFE y el INE, estuvo a cargo de la administración del personal de 170 órganos desconcentrados en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) entre 2020 y 2021, encabezó el área de formación y desarrollo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) de 2015 a 2017 y asesoró a la Cámara de Diputados en el diseño del Servicio Civil de Carrera en 2019.

En la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) asumió el 17 de noviembre Juan Gabriel García Ruiz, funcionario con más de 30 años de experiencia electoral, que anteriormente dirigió la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y fungió como secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia.

En la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) quedó a cargo Ariadna Morales Puente, ingeniera en Computación por la UNAM y directora de Sistemas del instituto, quien ya había ocupado una encargaduría de despacho en esa misma área durante 2023, en la administración de Taddei.

Asimismo, para la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND) fue designada Itzel Aguilar Ambrocio, quien encabezaba la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche, donde impulsó mecanismos de coordinación interinstitucional para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres.

Yesenia Flores Arenas quedó como encargada de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). Es licenciada en Derecho por la Barra Nacional de Abogados y desde 2017 se desempeñaba como subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores del organismo, por lo que su nombramiento garantiza continuidad operativa en la sustanciación de quejas electorales.

El INE precisó que las cinco designaciones tienen carácter estrictamente provisional y no constituyen nombramientos definitivos para ocupar las titularidades de la Junta General Ejecutiva. Asimismo, el organismo informó que las consejerías mantendrán la revisión integral de la estructura directiva para fortalecer la coordinación entre áreas, la transparencia y la rendición de cuentas durante esta etapa de transición institucional.

BAJO ENCARGO

Las áreas incluidas están al frente de:

El Servicio Profesional Electoral Nacional.

La actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal.

Los servicios informáticos.

La promoción de la igualdad de género y la no discriminación.

Los procedimientos sancionadores en materia electoral.

Designaciones ı Foto: Especial

Dejan Fiscalización y Asuntos Jurídicos

| Por Tania Gómez |

La salida de funcionarios cercanos al entorno de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, alcanzó dos áreas estratégicas del organismo: la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ).

Mario Alberto Alejo, quien encabezaba la UTF y fue asesor del consejero electoral Jorge Montaño Ventura, y Anahí Silva Tosca, titular de Asuntos Jurídicos, presentaron sus renuncias con efectos a partir del 16 de noviembre. Ambos llegaron a sus cargos en abril pasado, pese a los cuestionamientos sobre su experiencia profesional para ocupar esas responsabilidades.

Con estas dos salidas, suman 32 las renuncias contabilizadas, tomando como base las 30 bajas que el INE reportó el pasado 3 de noviembre y agregando las dos separaciones conocidas posteriormente. La cifra corresponde a este recuento y no a un nuevo balance oficial del instituto.

El nombramiento de Alejo García provocó una confrontación entre Taddei y los consejeros Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz, quienes cuestionaron que no acreditara la experiencia necesaria para encabezar el área responsable de fiscalizar los recursos de partidos políticos y campañas electorales.

Los tres consejeros impugnaron la designación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que el funcionario no reunía el perfil requerido. Sin embargo, el 10 de junio pasado, la autoridad jurisdiccional confirmó el nombramiento realizado por Taddei.

Antes de asumir la titularidad de Fiscalización, Alejo García se desempeñó como asesor de Jorge Montaño desde 2023 hasta abril de 2026. Tanto él como Anahí Silva eran cercanos al consejero electoral y estaban vinculados al grupo político del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.

La salida de ambos funcionarios se suma a la revisión de la estructura directiva del organismo, luego de la renuncia de Taddei y de los cuestionamientos sobre nombramientos realizados durante su administración. Las dos áreas que quedan sin titulares tienen responsabilidades centrales para la operación del INE, particularmente en la fiscalización de los recursos de los actores políticos y la atención de los asuntos jurídicos.

A través de un comunicado, el instituto informó que las actividades de la UTF y la DEAJ siguen sin interrupción, a cargo del personal de ambas áreas y conforme al Plan Integral y calendario electoral 2026-2027.

Atora Cámara relevo en el órgano electoral

| Por Claudia Arellano y Tania Gómez |

Las diferencias entre el PRI y otras bancadas mantienen sin consenso en la Cámara de Diputados la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral y prolongan su aplazamiento.

En entrevista con La Razón, el coordinador priista en la Cámara baja, Rubén Moreira Valdez, exigió una auditoría integral al organismo y la salida de los consejeros a los que les atribuye vínculos con Morena antes de que se concrete el relevo de Guadalupe Taddei Zavala.

Mientras la convocatoria sigue pendiente en San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velasco, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) acelerar las investigaciones por presuntas irregularidades en las contrataciones del INE y llamar a declarar a la exconsejera presidenta, a los contratistas relacionados con las adjudicaciones bajo revisión y a los funcionarios involucrados.

Moreira sostuvo que las presuntas irregularidades en licitaciones durante la gestión de Taddei han deteriorado la confianza en el Instituto de cara a los próximos comicios. A su juicio, la revisión debe determinar el alcance de las anomalías y deslindar responsabilidades. También pidió un acuerdo nacional para recuperar la credibilidad del organismo y cuestionó el manejo que el Gobierno federal y Morena han dado al caso.

El legislador dijo que los videos difundidos recientemente, en los que, según su interpretación, se observa a personas pactando un delito, ameritan ampliar la revisión. Planteó verificar si pudieron existir irregularidades en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en la fabricación de boletas o en la entrega y recepción de paquetes electorales. Presentó esos escenarios como sospechas que, a su juicio, deben investigarse.

El coordinador priista también cuestionó la propuesta de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, de investigar la elección presidencial de 2006. Consideró que la prioridad en este momento es esclarecer lo ocurrido durante la gestión de Taddei. “Investigar y aclarar nunca es malo; sin embargo, cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta del distractor que se monta”, sostuvo.

MIER PIDE A FGR RESULTADOS. A casi un mes de que se hicieron públicos los señalamientos sobre las contrataciones irregulares, Mier dijo que la fiscalía ya debe dar una respuesta. Recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias contra personas y empresas y que el propio INE acudió a las autoridades para pedir que se esclarezcan los hechos. Sostuvo que las investigaciones deben avanzar con independencia del rango o cargo que hayan ocupado las personas señaladas.

Al ser cuestionado sobre si los involucrados deben comparecer, el también coordinador de Morena en el Senado respondió: “Sí, exactamente. Y los citados tienen que comparecer conforme a las dos denuncias presentadas”.

Mier pidió que la investigación avance con prontitud para evitar que el caso distraiga al Instituto de la organización de los próximos comicios. Citó el balance de la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz, según el cual ya se cumplieron casi 80 de las poco más de 90 actividades programadas rumbo a la jornada electoral. El resto está en proceso.

“Hay que poner atención en que la operación continúa”, dijo el senador. Entre las tareas que pidió mantener como prioridad mencionó la logística electoral, la capacitación y la participación de aproximadamente un millón de ciudadanos en la organización de los comicios de 2027.