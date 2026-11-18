Relevante, nos comentan, la información dada a conocer ayer por Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía, sobre la reducción de la deuda de esa empresa del Estado. A través de un gráfico bastante claro, se aprecia que entre 2012 y 2018 ésta se incrementó 74.9%, al pasar de 60.5 mil millones de dólares a 105.8 mil mdd. La cifra alcanzó un máximo en 2020 —con 113.2 mil mdd—y fue a partir de 2021 que comenzó a presentar una trayectoria descendente. Al tercer trimestre de este año ha alcanzado su nivel más bajo, al colocarse en 77.6 mil millones de dólares. Reporta Pemex además otro dato importante: la deuda de corto plazo disminuyó 43.5% respecto a septiembre de 2025 y su participación en la deuda financiera total pasó de 24.0% al 14.2% al cierre del tercer trimestre de 2026, reduciendo la concentración de obligaciones con vencimiento inmediato y mejorando la posición de liquidez de la empresa. Ahí los datos.

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