Las embajadas de China y Estados Unidos en México protagonizaron este martes un nuevo enfrentamiento diplomático, ahora por el origen de los precursores químicos del fentanilo. Se trata del segundo cruce de acusaciones entre ambas representaciones durante las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que reúne en Shenzhen a los mandatarios de ambos países y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El intercambio comenzó cuando la representación estadounidense responsabilizó a empresas chinas de suministrar buena parte de las sustancias que utilizan los narcotraficantes para producir ese opioide sintético.

“El fentanilo no empieza en México. Sus ingredientes vienen principalmente de China”, afirmó mediante una publicación en la red social X.

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Según la misión diplomática, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) identifica a compañías del país asiático entre las principales fuentes de estos compuestos para las organizaciones criminales. También advirtió que, aunque muchos tienen aplicaciones industriales legítimas, los grupos delictivos pueden desviarlos hacia la fabricación de estupefacientes.

Hemos notado que la Embajada de los Estados Unidos en México ha vuelto a difamar contra China.



Cabe preguntar si esta misión diplomática realmente está cumpliendo sus funciones en representación del gobierno estadounidense, y si puede tratar los asuntos con una actitud objetiva… pic.twitter.com/PMZmgGqqbk — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) November 18, 2026

China respondió horas después con una acusación directa contra Washington. “Hemos notado que la Embajada de los Estados Unidos en México ha vuelto a difamarnos”, expresó la misión asiática en un mensaje de redes sociales, en el que también cuestionó la objetividad de su contraparte, así como el respeto a la verdad en el ejercicio de sus funciones diplomáticas.

La delegación asiática rechazó cualquier responsabilidad de su país o de México en la emergencia sanitaria estadounidense. “La crisis del fentanilo en ese país no la causó ni China ni México”, sostuvo, al atribuir el problema a deficiencias regulatorias internas y al abuso de medicamentos entre la población de Estados Unidos.

Además, defendió los mecanismos de colaboración que mantiene China con las autoridades mexicanas para combatir el tráfico de sustancias químicas. Destacó la creación de un grupo de trabajo bilateral sobre precursores y aseguró que ambos gobiernos han proporcionado asistencia por razones humanitarias.

Pekín también afirmó que cuenta con uno de los controles más estrictos del mundo sobre compuestos relacionados con el fentanilo. Como prueba de esa política, señaló que las incautaciones anuales dentro de su territorio apenas alcanzan cantidades medidas en gramos.

La respuesta concluyó con un llamado a la representación estadounidense para “respetar la verdad” y dedicar sus esfuerzos a la cooperación con México, en lugar de recurrir a “la calumnia, la injuria y la falsa imputación contra China”.

🚨El fentanilo no empieza en México. Sus ingredientes vienen principalmente de China.



🧪Se fabrica utilizando sustancias conocidas como precursores químicos. De acuerdo con la DEA, empresas ubicadas en China son una de las principales fuentes de estos químicos para los… pic.twitter.com/TAE73vqGtA — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 17, 2026

El nuevo enfrentamiento diplomático ocurrió horas después de que la Presidenta Sheinbaum sostuvo una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping. Durante ese encuentro, ambos mandatarios abordaron la relación económica y las oportunidades de cooperación en desarrollo tecnológico, ciencia y turismo, además de otros sectores de interés para sus respectivos gobiernos.

Tras su reunión con Xi Jinping, la mandataria mexicana confirmó que el miércoles 18 de noviembre tendrá un acercamiento breve con el presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de las actividades del foro. Sheinbaum describió la cita como un encuentro corto, previo a las actividades de los líderes de las economías participantes.

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MSL