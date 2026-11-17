En una imagen ilustrativa, la Presidenta Claudia Sheinbaum (der.) y su homólogo estadounidense, Donald Trump (izq.).

Al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el miércoles, tiempo de China, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Shenzhen.

Más temprano este 17 de noviembre, tiempo del centro de México, durante un enlace, Sheinbaum Pardo anticipó una “breve reunión” con el mandatario republicano.

Lo anterior, debido a que se prevé un encuentro bilateral durante la cumbre del G-20, que se llevará a cabo en Miami, Florida, los días 14 y 15 de diciembre.

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“Probablemente nos reunamos en Mar-a-Lago, donde es la reunión del G20, o buscaríamos, si es que se da la oportunidad. De todas maneras, hay conversaciones permanentes en materia comercial. (...) Una reunión con él, pues en todo caso sería en Estados Unidos”, comentó la Presidenta durante su conferencia matutina del pasado 12 de noviembre.

Como parte de sus actividades, durante este 18 de noviembre Claudia Sheinbaum se reunió con el presidente de Vietnam, Tô Lâm, y más tarde se espera que realice una visita al Grupo Hospitalario de Luohu, en Shenzhen.

Por otra parte, a las 18:55 horas, tiempo de China, estará en la fotografía de familia de la APEC, el retrato oficial que reúne a los mandatarios y representantes de las 21 economías de Asia y el Pacífico.

Agenda de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el 18 de noviembre de 2026 en China. ı Foto: Especial

Durante su visita, la Presidenta se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, y su gabinete para abordar “una nueva era de cooperación” entre México y China.

También dialogó con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y calificó como “extraordinaria” la relación bilateral.

Claudia Sheinbaum se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. ı Foto: X Claudia Sheinbaum

Sheinbaum Pardo también participó como oradora principal en la cumbre de líderes económicos que integran APEC, ante los que presentó el Plan México, la estrategia de su administración para atraer inversiones y que describió como “una visión de nación”.

La Presidenta participará en la cumbre de jefes de Estado el próximo 19 de noviembre, y tiene previsto regresar a México el 20 de noviembre, a tiempo para encabezar la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

Reunión con el presidente Xi Jinping y su gabinete. Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China. pic.twitter.com/ucrYYb7BSe — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026

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cehr