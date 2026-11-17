Sheinbaum ve "nueva era de cooperación" entre México y China tras encuentro con Xi Jinping.

Luego de reunirse con su homólogo de China, Xi Jinping, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la relación entre ambos países entraría en una “nueva era de cooperación”.

“Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China”, escribió la presidenta en redes sociales, donde mostró fotografías del encuentro.

Sheinbaum se reúne con Xi Jinping en el marco de la APEC 2026. ı Foto: X Claudia Sheinbaum

Segundo encuentro entre ambos mandatarios

Este fue el segundo encuentro entre los dos mandatarios, el cual ocurrió en el marco de la asistencia de la jefa del Ejecutivo federal al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), del cual México será sede en 2028.

Claudia Sheinbaum, en su primer encuentro con Xi Jinping, en 2018. ı Foto: @Claudiashein

La primera ocasión en que Sheinbaum y Xi Jinping reunieron presencialmente fue en noviembre de 2024, durante la Cumbre de Líderes del G20.

Abordan exportaciones, cooperación en ciencia, salud, industria...

Durante la plática, descrita como “cordial” por parte de la presidenta, se puso sobre la mesa el aumento de las exportaciones de México hacia China y el fortalecimiento de la cooperación en temas científicos, ambientales, de salud y de industria, pues recordó que parte de los trenes que su gobierno pondrá en marcha provienen del país asiático.

La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de integrantes de su gabinete durante el encuentro con Xi Jinping. ı Foto: X Claudia Sheinbaum

Otro punto importante fue el modelo de hospitales inteligentes que México espera replicar en su sistema de salud para agilizar y modernizar su operación.

Con miras al 55 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, se habló de avanzar en materia de cooperación turística, marco en el cual México solicitó un panda para el Zoológico de Chapultepec.

Abordan relación con EU

Sin ahondar en detalles, Sheinbaum Pardo confirmó que también se habló de la relación con Estados Unidos y del tratado comercial que mantiene México.

Reunión con el presidente Xi Jinping y su gabinete. Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China. pic.twitter.com/ucrYYb7BSe — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026

La semana pasada, durante su conferencia matutina, la mandataria descartó que tenga en puerta un plan para establecer un tratado de libre comercio con China, como el que mantiene con el país vecino del norte. Sin embargo, subrayó que uno de los objetivos de su administración es conservar la relación comercial.

Desde entonces, había adelantado que los objetivos del encuentro girarían en torno a la mejora de los servicios del sistema de salud mexicano, el medioambiente y el desarrollo científico y energético.

Por ese motivo, estuvo acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; de Economía, Marcelo Ebrard; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; y de Ciencia, Rosaura Ruiz.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am