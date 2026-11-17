Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La Presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Shenzhen, en el sur de China, para participar por primera vez en la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, que se celebra los días 18 y 19 de noviembre. Viajó 21 horas en vuelo comercial, con una escala de dos horas en Tijuana. Regresa el viernes 20 para encabezar el desfile de la Revolución.

Es un viaje de muy pocos días a una cumbre muy importante.

Lo primero que hizo la Presidenta fue reunirse con la comunidad mexicana que vive en China. Este martes tiene una intervención ante más de mil empresarios en el APEC CEO Summit, donde presentará el Plan México, una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, y otro encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La APEC reúne a 21 economías de Asia y de América con localización en costas en el Pacífico. Asisten países como China, EU, Rusia, Japón, Canadá, Australia y México, entre otros.

RECEPCIÓN CHINA

Huang Chupin, director de la Asamblea de Guandong, dio, ayer, la bienvenida a la Presidenta. ı Foto: Especial

No es un organismo que firme tratados, pero es uno de los pocos lugares donde las principales potencias del mundo coinciden en la misma mesa para hablar de comercio e inversión.

China es la sede este año, Vietnam lo será en 2027 y México en 2028. Esa decisión la tomaron por unanimidad los líderes de las 21 economías, el año pasado, en Corea del Sur. En Shenzhen, Sheinbaum recibirá la estafeta.

Andrés Manuel López Obrador fue a una sola de estas cumbres en seis años, la de San Francisco en 2023, donde se reunió por primera vez con Xi Jinping. Y eso, después de haber anunciado que no iría. Sheinbaum, en cambio, sí ha ido a estos encuentros internacionales en donde México tiene que estar representado.

La reunión con Carney tampoco es menor. Canadá y Estados Unidos atraviesan una ruptura en sus negociaciones comerciales, en plena revisión del T-MEC, y México necesita saber con quién cuenta en Norteamérica.

Pero lo más esperado de la cumbre será el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, este jueves 19 en Shenzhen. Será la primera reunión trilateral en la historia entre los líderes mundiales.

La Casa Blanca informó que el tema central será la reducción de armas nucleares. Los propios funcionarios estadounidenses bajaron las expectativas: no esperan un acuerdo, sino un punto de arranque. Trump dijo, antes de partir, que también hablará de la guerra en Ucrania.

Trump salió de Washington este lunes, asegurando que la atención está puesta en acuerdos económicos y en esta reunión, mientras su gobierno se ajusta a una nueva realidad política con la mayoría demócrata que llega al Congreso.

El encuentro se da en medio de una guerra comercial muy fuerte entre China y Estados Unidos, y el centro de esa guerra son los chips y la tecnología.

Estados Unidos prohíbe que empresas chinas compren sus chips más avanzados de inteligencia artificial. China encontró la forma de darle la vuelta: rentar esa capacidad de procesamiento a centros de datos en el sudeste asiático y otros países.

Este lunes, días antes del encuentro con Xi, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio emitió una norma para cerrar esa puerta.

Mientras tanto, siguen las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos, y Trump vuelve a presionar con los aranceles. El 12 de noviembre amenazó en Truth Social con duplicarlos si México no detiene las caravanas migrantes. Este lunes insistió: “Si no los detienen, vamos a imponer aranceles pesados a México”.

Se refiere a la caravana Dios con Nosotros, formada en su mayoría por hondureños. Salió de San Pedro Sula, cruzó Guatemala y entró a México por Suchiate el 6 de noviembre.

Estamos hablando de unos mil 500 migrantes, que este lunes llegaron a Mapastepec: 140 kilómetros en diez días. Su primera meta es la Ciudad de México. Casi todas estas caravanas migrantes se han desintegrado antes de llegar a la frontera con Estados Unidos, pero también muchos se están quedando en México. Pero ése es otro problema.

La Presidenta Sheinbaum respondió que desde que Trump llegó a la Casa Blanca ninguna caravana ha llegado a la frontera norte y que se han desintegrado 24 antes de avanzar. Desde 2025, los que cruzan el país son grupos aislados.

Pero detrás de las amenazas de Donald Trump hay algo mucho más grande que la migración, y es nuevamente la relación comercial entre México y China.

Desde hace años, México recibe productos chinos que se ensamblan o se etiquetan aquí como hechos en México y cruzan a Estados Unidos, particularmente acero y piezas del sector automotriz.En agosto, un informe de la Casa Blanca incluyó a México entre unos 40 países señalados por hacer el montaje final de productos chinos para que no sean considerados “hechos en China”.

Y es que la relación comercial entre China y México es bastante dispar. Mientras México le compra mucho más a China, el país asiático consume muy pocos productos mexicanos. En cambio, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y el país al que más le vendemos.

En 2025, México le vendió a China 10 mil 215 millones de dólares y le compró más de 133 mil millones. El déficit fue de 123 mil 53 millones de dólares, el más alto del que se tenga registro, según datos del Banco de México.

Entre enero y septiembre de este año, el comercio con China creció 12.8 por ciento. Y eso, a pesar de que México impuso aranceles de hasta 50 por ciento a productos chinos.

Con Estados Unidos la historia es al revés. En 2025, el comercio entre los dos países sumó 872 mil 800 millones de dólares, 15.6 por ciento de todo el intercambio estadounidense, por encima de Canadá y de China. Ocho de cada diez dólares que México exporta van a ese país.

México le vende muy poco a China y le compra mucho. A Estados Unidos le vende casi todo. Por eso, cualquier acercamiento de México con China genera tantos conflictos con Estados Unidos.

Esta cumbre está en el centro de todo, particularmente de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, una guerra que deja a México en medio. Una cumbre en China, que definirá muchas cosas.