Calendario de pago Pensión Bienestar: ¿Quién cobra del 16 al 20 de noviembre 2026?

Las y los adultos mayores podrán cobrar el último bimestre de la Pensión Bienestar durante noviembre, y este apoyo económico se podrá retirar en los Bancos del Bienestar en las fechas que indica el calendario.

Quienes sean beneficiarios de los Programas para el Bienestar Pensión Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas con Discapacidad, Programa Madres Trabajadoras, o Sembrando vida, recibirán su apoyo económico en este mes.

Este ingreso comenzó a dispersarse desde el martes 3 de noviembre, y continuará siendo depositado de manera directa en las tarjetas del Banco del Bienestar hasta el viernes 27 de noviembre.

¿Quién cobra del 16 al 20 de noviembre 2026?

Debido a que este lunes 16 de noviembre es un día de asueto oficial no se dispersará el apoyo económico, y el calendario se retoma a partir del martes 17 de noviembre comenzando con la letra M.

Tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido, quienes recibirán su pago de los Programas para el Bienestar durante esta semana son M, N, Ñ, O, P, Q; mientras que las letras restantes recibirán su apoyo del 23 al 27 de noviembre.

El calendario de depósitos completo de los Programas para el Bienestar es el siguiente:

Martes 3 de noviembre: A

Miércoles 4 de noviembre: B

Jueves 5 de noviembre: C

Viernes 6 de noviembre: C

Lunes 9 de noviembre: D, E, F

Martes 10 de noviembre: G

Miércoles 11 de noviembre: G

Jueves 12 de noviembre: H, I, J, K

Viernes 13 de noviembre: L

Martes 17 de noviembre: M

Miércoles 18 de noviembre: M

Jueves 19 de noviembre: N, Ñ, O

Viernes 20 de noviembre: P, Q

Lunes 23 de noviembre: R

Martes 24 de noviembre: R

Miércoles 25 de noviembre: S

Jueves 26 de noviembre: T, U, V

Viernes 27 de noviembre: W, X, Y, Z

📢 ¡BUENAS NOTICIAS!



El pago de #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar del bimestre noviembre – diciembre se realizará del 3 al 26 de noviembre de acuerdo a la primera letra de tu apellido.



Consulta con tu CURP la fecha de depósito en: https://t.co/bghYXDcOcL pic.twitter.com/MT7Z2GEuys — Bienestar (@bienestarmx) November 2, 2026

La aplicación móvil del Banco del Bienestar se renovó, por lo que las y los beneficiarios ahora podrán utilizarla para realizar transferencias a otros bancos, hacer pagos, cobrar, ubicar sucursales, y más, sin necesidad de ir a un Banco del Bienestar.

Esta aplicación busca facilitar la forma en la que las personas beneficiarias realizan movimientos bancarios, por lo que se recomienda descargar la aplicación para comenzar a familiarizarse con esta y comenzar a utilizarla.

El Banco del Bienestar te invita a dar un paso al mundo digital, descarga su nueva aplicación para celular. Haz transferencias, pagos, cobros, ubicar sucursales y más.



¡Descárgala, conócela y úsala! pic.twitter.com/wN3HtQPFws — Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 12, 2026

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