Defender la transformación es defender el bienestar de la gente: Lorenia Valles

Lorenia Valles Sampedro, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora.

Durante su gira por los municipios de Cananea y Agua Prieta, Sonora, como parte de las asambleas informativas “La Patria no se vende, se ama y se defiende”, la coordinadora estatal Lorenia Valles Sampedro destacó la importancia de defender los avances de la Cuarta Transformación, pues, afirmó, “defender la transformación es defender el bienestar de la gente, su patrimonio y el futuro del país”.

En Cananea, la coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora destacó que el Plan de Justicia para Cananea es resultado del compromiso de la Cuarta Transformación con las y los trabajadores mineros de la Sección 65, quienes mantuvieron una huelga desde 2007, así como con sus familias y las comunidades afectadas por el derrame tóxico ocurrido en el río Sonora el 6 de agosto de 2014.

Lorenia Valles Sampedro, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora. ı Foto: Cortesía

Recordó que el Plan de Justicia para Cananea se puso en marcha en julio de 2021, con el propósito de atender las demandas históricas de la región. Asimismo, señaló que, durante el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se concretaron acuerdos para poner fin a la huelga minera y fortalecer las acciones de justicia social y ambiental en beneficio de las comunidades del río Sonora.

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En ese sentido, destacó que los acuerdos contemplan acciones en materia laboral, atención médica, seguridad social, acceso al agua y remediación ambiental, con una inversión conjunta de los gobiernos federal y estatal, así como de Grupo México.

Lorenia Valles Sampedro, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora. ı Foto: Cortesía

Por otra parte, en Agua Prieta, Valles Sampedro destacó la inversión en infraestructura pública como un elemento para impulsar el desarrollo y mejorar la conectividad de la región. Como ejemplo, mencionó la construcción de la carretera Agua Prieta-Bavispe, que redujo el tiempo de traslado a una hora con quince minutos.

La coordinadora estatal reiteró que la transformación se traduce en obras, programas y acciones orientadas a atender las necesidades de la población, ampliar sus oportunidades y contribuir al bienestar de las familias sonorenses.

cehr