En paro y trimestre en riesgo, la UAM alista megamarcha

El paro de la UAM inició el 20 de octubre en la unidad Iztapalapa para exigir recursos.

Inconformes con las respuestas que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha dado a sus demandas, estudiantes de esta casa de estudios alistan una movilización de sus cinco unidades en paro e incluso una posible alianza con otras universidades que, igualmente, exigen la transparencia y un responsable ejercicio presupuestal en las instituciones de educación superior.

La movilización está contemplada a realizarse el próximo martes 17 de noviembre hacia la Rectoría, en donde exigirán el esclarecimiento de cómo se gasta el presupuesto, luego de que se encontraran erogaciones cuestionables, como la adquisición de seis vehículos Tesla, por los que se pagaron más de 800 mil pesos por unidad.

Aunque esperan que la movilización estudiantil sea suficiente para que la administración de Gustavo Pacheco López, el rector de la UAM, responda con puntualidad a las peticiones de su pliego, en las asambleas no se ha descartado recurrir a otro tipo de acciones, refirió Mariana, integrante del movimiento universitario.

El Dato: El rector Gustavo Pacheco anunció la venta de los 6 Teslas y destinar esos recursos a becas, pero el alumnado consideró la medida insuficiente y mantiene sus exigencias.

Entre el análisis de las alternativas, afirmó que la comunidad ya buscó la asesoría de abogados que los orienten a otras medidas, como una denuncia para iniciar un proceso judicial, bajo la consideración de que los gastos corren a cargo del presupuesto público que esta entidad recibe. Sin embargo, esto no es el planteamiento central por ahora.

Con mayor firmeza, refirió, ya se ha entablado diálogo con estudiantes de universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM y la Autónoma de Chapingo, que también atraviesan paros y demandas para solicitar que los recursos de los que disponen sus planteles sean ejercidos para que, efectivamente, se mejore la calidad educativa.

“Estamos dándole la seriedad pertinente a este tema, sabiendo que es algo bastante grande y no solamente pensando en nosotros como la UAM; también sabemos que la situación en general de la educación pública superior está en una crisis muy fuerte, hay muchas escuelas que se están yendo a paro, que están realizando movilizaciones, que están realizando huelgas y, en ese sentido, creemos y vemos totalmente pertinente aliarnos como estudiantes de universidades públicas, no sólo como la UAM”, detalló.

Otro punto que ha sido puesto sobre la mesa dentro de los grupos de estudiantes es pedir la destitución del rector Pacheco López. Sin embargo, no se ha ahondado en esa petición de manera formal en las asambleas, aunque sí se considera probable al venir de la comunidad estudiantil.

“Consideramos que es una opinión válida y un sentimiento totalmente válido, ya que pues, ha demostrado ser un… ¿cómo se dice? Pues… un servidor público que no ha dado todo y no ha sido competente con su trabajo, inclusive en las conversaciones, digamos… de cara a cara con el estudiantado, se ha mostrado muy pasivo respecto a sus respuestas… se considera bastante incompetente, pero de momento nosotros no tenemos una decisión sobre esta situación”, declaró.

Por ahora, explicó la estudiante, el paro se mantendrá hasta que la UAM ceda en, por lo menos, el punto no negociable para los alumnos: el esclarecimiento del uso del presupuesto.

Mariana sostuvo que las movilizaciones se extenderán en tanto no haya respuestas contundentes de parte de sus autoridades universitarias, aún cuando implique la pérdida del trimestre y la modificación de su calendario escolar.