¿Por qué fueron suspendidos los vuelos en Estados Unidos provocando una crisis? Esto se sabe

En Estados Unidos se presentó una situación de alarma, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión de todos los vuelos del territorio de ese país.

La FAA emitió un mensaje en el que señaló que el motivo por el que se cancelaron los vuelos era por “circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”.

Asimismo, la FAA también señaló que solicitó que todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos permanezcan en tierra.

Tras darse a conocer la medida, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos dice que la paralización total en tierra es una “crisis”.

¿Por qué suspendieron los vuelos en Estados Unidos?

De acuerdo con la información, los vuelos fueron suspendidos por un problema técnico. Según CNN, habría un problema con los radares y las frecuencias de radio del control aéreo, las cuales sufrieron fallos simultáneos en todo Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, señaló que no hay una amenaza para el país tras la suspensión de los vuelos.

Sin embargo, por el momento no se ha dado una información concreta sobre la causa origen de la suspensión de vuelos.

Las recomendaciones de las autoridades es que revisen y consulten con su aerolínea el estatus de su vuelo, además de que no saturen los aeropuertos si están cancelados los vuelos.

🔵El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que no hay indicios de que la suspensión temporal de vuelos represente una amenaza para el país.



El funcionario explicó que la orden de tierra emitida por la FAA se debió a una interrupción en los… — Azucena Uresti (@azucenau) November 13, 2026

Por otro lado, según la información, los vuelos que están en el aire no han sido obligados a hacer algún aterrizaje de emergencia.

Asimismo se recomienda a los usuarios mantenerse informados con canales oficiales sobre lo que está sucediendo para no caer en el pánico.

¿Cuándo se reanudan los vuelos en Estados Unidos?

Los vuelos están suspendidos por tiempo indefinido, sin embargo, se espera que se reanuden lo más rápido posible porque las autoridades de Estados Unidos calificaron el hecho como una crisis.

Esta es la tercera vez en la historia moderna de Estados Unidos que sucede esta cancelación nacional de vuelos.

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